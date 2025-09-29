Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¡Fuego en la cocina! Patricia Grisales vivió un momento crítico en MasterChef

En MasterChef Celebrity, Patricia Grisales enfrentó un susto al casi provocar un incendio, pero sorprendió al no rendirse bajo presión.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Patricia Grisales vivió un episodio de tensión cuando su pastel de pollo casi provoca un incendio en MasterChef Celebrity.
Patricia Grisales vivió un episodio de tensión cuando su pastel de pollo casi provoca un incendio en MasterChef Celebrity. Foto Canal RCN

En este episodio de MasterChef Celebrity, Patricia Grisales fue una de las participantes que más llamó la atención, no solo por su receta sino por la serie de complicaciones que casi terminan en un desastre mayor en la cocina.

¿Qué pasó con el pastel de pollo de Patricia en MasterChef Celebrity?

Patricia Grisales apostó por un pastel de pollo con champiñones, un plato que, en principio, parecía ser una elección acertada para brillar en un reto de creatividad.

Sin embargo, mientras ejecutaban la receta, Belén Alonso notó que la temperatura de su horno era demasiado alta y le pidió que hiciera el ajuste, pero fue allí donde todo se salió de control, pues el papel de cocina que se había usado provocó que el pastel comenzara a quemarse y, en cuestión de segundos, el fuego puso en riesgo no solo la receta sino la integridad de la participante.

Las llamas casi desatan un accidente mayor, lo que generó nerviosismo en Patricia y Belén, quien le explicó cómo actuar en estas situaciones para evitar perder el trabajo hecho, aún así, quedó en mal estado y Patricia se vio obligada a improvisar contrarreloj.

¿Cómo hizo Patricia Grisales para recomponerse tras el incidente en MasterChef Celebrity?

Con apenas 15 minutos para finalizar el reto, patricia retiró el relleno que había preparado y trabajó con una nueva masa, intentando darle un color dorado uniforme que le devolviera la esperanza de presentar algo digno al jurado.

Con solo 15 minutos restantes, Patricia Grisales logró improvisar tras el accidente en la cocina.
Con solo 15 minutos restantes, Patricia Grisales logró improvisar tras el accidente en la cocina. Foto Canal RCN

La presión era inmensa, pero su determinación la impulsó a no rendirse, mientras que su compañera de reto, Valentina Taguado, llevaba un ritmo más estable con su receta de pollo acompañado de arroz y una salsa especial.

Sin embargo, Valentina confesó a Belén que no se sentía del todo cómoda, ya que en tono de broma había dicho en la despensa que esperaba que a Patricia se le “quemara” el plato, justo lo que terminó ocurriendo.

¿Quién se quedará con la desventaja en MasterChef Celebrity?

El duelo entre Patricia y Valentina mantiene a todos atentos, pues por un lado, Patricia avanza con un pastel que, aunque reconstruido a las carreras, evidencia esfuerzo y resiliencia ante los contratiempos.

El jurado deberá decidir si Patricia Grisales o Valentina Taguado se llevan la desventaja en MasterChef Celebrity.
El jurado deberá decidir si Patricia Grisales o Valentina Taguado se llevan la desventaja en MasterChef Celebrity. Foto Canal RCN

Y por otro lado, Valentina entregará un plato más consistente, confiando en la técnica y el sabor, sin embargo, el veredicto quedará en manos de los jurados, quienes deberán decidir quién de las dos participantes cargará con la desventaja en el próximo reto de MasterChef Celebrity.

