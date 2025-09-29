Yina Calderón criticó sin filtro a Altafulla y hasta habló de su vestuario: "Es terrible"

Yina Calderón regresó al ojo público con el lanzamiento de su nuevo programa de entretenimiento Escándalo TV, transmitido en TikTok y YouTube, en donde aprovechó para enviar una fuerte crítica contra uno de sus antiguos compañeros de La Casa de los Famosos Colombia 2025, Altafulla.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre la presentación de Altafulla en Miss Universe 2025?

La participación de Altafulla en la gala de Miss Universe Colombia 2025, el evento que definió a la representante del país para el certamen internacional en Tailandia fue la razón por la que Yina Calderón opinó sobre el cantante, pues según su criterio, no estuvo a la altura de la ocasión por su presentación musical y, además, por su imagen personal.

Señaló que su vestuario no correspondía con la elegancia de la noche y que el artista carece de un estilo definido, pues para ella, más allá de un mal look, esto refleja una falta de preparación que debería ser básica para cualquier cantante que aspire a grandes escenarios.

¿Por qué la opinión de Yina Calderón generó tanto revuelo con su opinión sobre Altafulla?

El comentario tomó más fuerza porque no lo hizo sola, su excompañera del reality, La “Toxi Costeña”, respaldó esa visión al recordar que durante la convivencia con Altafulla tampoco percibió en él un talento artístico sobresaliente.

Altafulla reveló cómo se sintió tras cantar en Miss Universe. (Foto Canal RCN)

Entre ambas generaron un debate entre quienes consideran válidas las críticas y quienes piensan que solo buscan protagonismo, la reacción inmediata del público se reflejó en los comentarios en vivo donde varias personas defendieron posturas opuestas.

¿Qué impacto tendrá esta polémica en la carrera de Yina Calderón y Altafulla?

Para Yina el debate generado alrededor de la presentación de Altafulla en el escenario de Miss Universe Colombia, fue la confirmación de que su nuevo espacio de chismes no teme a la confrontación y que su sello seguirá siendo la irreverencia.

El estreno de Escándalo TV llegó con polémica: Yina Calderón criticó sin filtro a Altafulla y hasta habló de su vestuario. | Foto Canal RCN.

Mientras el programa promete seguir destapando momentos incómodos del mundo del espectáculo, los seguidores ya esperan con ansias cuál será la próxima revelación de Yina y sus nuevas secciones.