Miss Amazonas dedica emotivas palabras a Vanessa Pulgarín, ganadora de Miss Universe Colombia 2025

Miss Amazonas, Rebeca Castillo, dedicó un mensaje a Vanessa Pulgarín tras su triunfo como Miss Universe Colombia 2025.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Miss Amazonas dedica emotivas palabras a Vanessa Pulgarín
Rebeca Castillo dedicó mensaje a Vanessa Pulgarín / (Fotos del Canal RCN)

La coronación de Vanessa Pulgarín como Miss Universe Colombia 2025 no solo marcó un nuevo capítulo en el certamen, sino que también generó reacciones entre las participantes. Una de las más destacadas fue Rebeca Castillo, Miss Amazonas, quien compartió un mensaje lleno de reconocimiento y apoyo hacia la nueva reina.

¿Cuáles fueron las palabras de Miss Amazonas para Vanessa Pulgarín?

Rebeca Castillo, conocida por su participación en Miss Universe Colombia y por visibilizar la importancia de la salud mental en los concursos de belleza, dedicó un mensaje público a la representante de Antioquia tras su coronación.

"En el camino siempre habrá baches, pero cuando actuamos desde el corazón, cada reto se convierte en una oportunidad para crecer y brillar”, escribió en sus redes sociales.

Además, Castillo publicó una historia en Instagram con la foto de Vanessa Pulgarín y la frase: “Te amo. Sabía que lo lograrías”. Estas palabras se viralizaron y fueron comentadas por internautas que destacaron la sororidad y el respaldo entre las participantes del certamen.

Mensaje de Miss Amazonas para Miss Antioquia
Rebeca Castillo dedicó emotivo mensaje a Vanessa Pulgarín / (Foto del Canal RCN)

¿Cómo fue el triunfo de Vanessa Pulgarín en Miss Universe Colombia 2025?

La gala comenzó con 29 candidatas de distintos departamentos. Tras las diferentes pruebas que se presentaron, el grupo se redujo a cinco finalistas. Miss Risaralda ocupó el cuarto lugar, Miss Magdalena el tercero, Miss Cauca fue segunda finalista y Miss Santander se quedó con el puesto de primera finalista.

El certamen evaluó no solo el porte y la pasarela, sino también la capacidad discursiva y el dominio escénico. En redes sociales, los internautas destacan que Pulgarín destacó por su seguridad al hablar, especialmente durante la ronda de preguntas, donde hizo énfasis en el uso responsable de la influencia en redes sociales.

Cuando le preguntaron sobre la diferencia entre una figura viral y una figura verdaderamente influyente en redes sociales, Pulgarín respondió con un mensaje centrado en la responsabilidad y el propósito detrás de la exposición pública:

“Creo que lo más importante es usar nuestras redes sociales, nuestra viralidad para inspirar a otras personas. Ejemplo: yo inspiro a través del deporte, de un estilo de vida saludable”.

¿Qué le espera a Vanessa Pulgarín como Miss Universe Colombia 2025?

Tras ser coronada, Pulgarín obtuvo el derecho de representar a Colombia en Miss Universe 2025, certamen que se realizará en el mes de noviembre, en Tailandia. Esta competencia reunirá a candidatas de diversos países y es considerado uno de los escenarios internacionales más relevantes de la industria.

Vanessa Pulgarín será la representante de Colombia en Miss Universe 2025
Vanessa Pulgarín, ganadora de Miss Universe Colombia 2025 / (Foto del Canal RCN)

En redes sociales, los internautas destacan que para la antioqueña este nuevo paso implica prepararse de forma integral: combinar su experiencia en pasarelas con un mensaje sólido sobre los temas que promueve, con el fin de posicionarse entre las favoritas en la competencia internacional.

