Nicolás Montero se despide de MasterChef Celebrity con emotivo discurso: ‘Nos veremos en otra cocina’

Tras su eliminación de MasterChef Celebrity, Nicolás Montero se despidió del concurso a través de metáforas teatrales.

Nicolás Montero se despide de MasterChef Celebrity
Nicolás Montero se despidió del concurso a través de metáforas teatrales / (Foto del Canal RCN)

El actor Nicolás Montero sorprendió a sus seguidores al despedirse de MasterChef Celebrity Colombia con un emotivo mensaje que mezcló su amor por el teatro con su paso por la cocina del reality. Su publicación en redes del Canal RCN se volvió viral entre internautas y fanáticos.

¿Qué dijo Nicolás Montero en su despedida de MasterChef Celebrity Colombia?

Tras ser eliminado, el actor compartió un video en el que recurrió a una metáfora teatral para describir su salida:

“El telón baja y esta función ha llegado a su acto final. Mi cuch***o descansa, mi delantal se despide del cuerpo y mi estación por primera vez queda en silencio..."

En su declaración, Montero reconoció errores e improvisaciones durante la competencia, pero destacó que cada preparación reflejó su faceta más auténtica dentro del programa. Finalizó destacando que espera volver a la cocina en futuras experiencias profesionales.

¿Cómo fue la eliminación de Nicolás Montero en MasterChef Celebrity?

El actor llegó al reto de eliminación junto a Carolina Sabino, David Sanín, Pichingo y Raúl Ocampo. Los participantes debían transformar ingredientes comunes en platos de alta cocina. Montero presentó “El Universitario”, un arroz salteado con pesto y salsa que fue elogiado por su sabor, pero criticado por su sencillez y presentación, lo que determinó su salida del concurso.

Última preparación de Nicolás Montero en MasterChef Celebrity
’El Universitario’, plato de Nicolás Montero / (Foto del Canal RCN)

Durante su despedida, los jurados se mostraron nostálgicos: Belén Alonso destacó lo grato que fue conocerlo; Jorge Rausch elogió su sabiduría pero señaló la falla en el emplatado; y Nicolás de Zubiría subrayó que no se iba con un mal plato.

Sus compañeros destacaron su caballerosidad y los aprendizajes que compartió durante la competencia. A su vez, miles de televidentes expresaron tristeza por su salida y agradecieron la oportunidad de conocer una faceta más cercana del actor.

¿Cómo fue el paso de Nicolás Montero por MasterChef Celebrity Colombia?

Nicolás Montero participó en la temporada 2025 del reality y se destacó por su calma, su trabajo en equipo y el buen sabor de sus platos salados. Aunque fue constante en la competencia, internautas destacan que tuvo dificultades con postres y emplatados en varios retos, lo que poco a poco fue afectando su permanencia.

El paso de Nicolás Montero por MasterChef Celebrity
Nicolás Montero, participante destacado por su calma y dedicación. / (Foto del Canal RCN)

En redes sociales, los fans destacan que su participación por el reality quedó marcada por la dedicación, la calma y la disposición a trabajar en equipo, aspectos que le permitieron consolidarse como un participante destacado y apreciado por los fans.

