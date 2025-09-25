Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Habrá reintegro de un eliminado en MasterChef Celebrity, ¿quién volverá?

Detalles del reintegro de un exparticipante en MasterChef Celebrity; será por votación.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Masterchef celebrity reintegro
Surge reintegro en MasterChef Celebrity/Canal RCN

Los participantes en MasterChef Celebrity fueron sorprendidos con una inesperada noticia tras dar comienzo a otro ciclo.

¿Habrá reintegro en MasterChef Celebrity 2025?

Luego del capítulo del reto de eliminación, en el que el actor Nicolás Montero fue el eliminado, se reveló el avance del episodio de este viernes 26 de septiembre, en el que se dio a conocer que habrá un reintegro.

Reintegro en MasterChef Celebrity

La presentadora Claudia Bahamón, que estuvo ausente por varios días de la competencia debido a que sufrió algunas afecciones de salud, les informó a las celebridades que iba a haber un reintegro de uno de sus excompañeros eliminados.

¿Cómo se elegirá el reintegro de un exparticipante en MasterChef Celebrity?

La presentadora señaló que se elegirá por votación, sin embargo, no se dieron más detalles al respecto, por lo que, se desconoce si dicha votación sería entre ellos y el eliminado que más votos tenga volvería a la competencia.

Habra reintegro en MasterChef Celebrity por votación

¿Quiénes podrían volver a MasterChef Celebrity?

Aunque se desconoce si todos los eliminados están disponibles para retomar el juego y volver a dar lo mejor de sí en la competencia, recordaremos los participantes eliminados.

  • Yesenia Valencia
  • Rodrigo Candamil
  • René Higuita
  • Lully Bossa
  • Andrea Guzmán
  • Mario Alberto Yepes
  • Jorge Herrera
  • Julián Zuluaga
  • Caterin Escobar
  • Valeria
  • Nicolás

Para conocer quién volverá a la competencia no olvides conectarte al capítulo de este viernes 26 de septiembre de MasterChef Celebrity a las 8:00 p.m.

Cabe recordar que, hasta el momento, hay 11 participantes en el juego, por lo que, están a puertas de poder llegar a ese anhelado top 10.

Las celebridades que siguen compitiendo son Violeta Bergonzi, Valentina Taguado, Raúl Ocampo, Ricardo Vesga, Patty Grisales, David Sanín, Alejandra Ávila, Pichingo, Michelle, Carolina Sabino y Luisfer Hoyos.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el reintegro de un exparticipante en MasterChef Celebrity?

Luego de conocerse dicho avance varios internautas reaccionaron en redes sociales, donde muchos se mostraron muy emocionados al respecto y dieron a conocer su favorito para regresar a la competencia. Algunos optaron por exparticipantes que salieron muy temprano, mientras que otros optaron por exparticipantes que quedaron eliminados recientemente, cada uno con sus argumentos.

