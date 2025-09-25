Nicolás Montero es eliminado de MasterChef Celebrity, así reaccionó

El actor Nicolás Montero se convirtió en el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity luego de que su preparación no convenciera a los tres chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso.

¿Por qué eliminaron a Nicolás de Masterchef Celebrity?

El actor cayó a reto de eliminación junto a Carolina Sabino, David Sanín, Pichingo y Raúl Ocampo, quienes fueron superiores con sus platos.

Los participantes que estaban en riesgo tuvieron que realizar una preparación en la que debían usar ingredientes que encontraron en tres neveras, que normalmente se tienen en los hogares colombianos, y elevarlo a alta cocina.

Cada uno tomó los ingredientes que mejor se adecuaban a su creatividad para poderse salvarse y garantizar una semana más en la competencia.

Las celebridades dieron lo mejor de ellos, incluso el actor Nicolás, quien preparó un calentado, el cual los chefs elogiaron por su sabor, pero el cual criticaron por el emplatado y su sencillez.

¿Cómo reaccionó Nicolás tras ser eliminado de MasterChef Celebrity?

El actor aceptó la decisión del jurado y detalló lo agradecido que estaba con cada una de las experiencias que se llevará para siempre en su vida.

"Gracias a cada uno de ustedes (...) nada de qué arrepentirse, todo fue fantástico y muy bueno, a mis compañeros gracias por el conocimiento", señaló.

Reiteró lo mucho que siempre le gustaba trabajar en equipo, pues eso le permitía llenarse de aprendizaje.

Además, dedicó su participante a su mamá haciéndole un homenaje.

Sus compañeros los llenaron de aplausos y elogios, destacando el hombre tan culto y caballeroso que fue siempre.

Por ahora, quedan 11 participantes en la cocina más grande del mundo, por lo que, se aproxima el tan anhelado top 10, generando ansiedad en las celebridades y en los televidentes.

Cabe recordar que, en el reto de eliminación faltaron el actor LuisFer Hoyos y la locutora Valentina Taguado, quienes debido a su ausencia y a las reglas del juego tendrá que ponerse el delantal negro una vez regresen a la competencia.

El actor Raúl Ocampo también se había ausentado y en su regreso le tocó ponerse el delantal y aunque, por poco sale, se logró salvar y continuar en MasterChef Celebrity.