Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Nicolás Montero es eliminado de MasterChef Celebrity, así reaccionó

Nicolás Montero quedó por fuera de MasterChef Celebrity y se despidió lleno de amor de sus compañeros.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Nicolás en MasterChef Celebrity
Nicolás queda por fuera de MasterChef Celebrity/Canal RCN

El actor Nicolás Montero se convirtió en el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity luego de que su preparación no convenciera a los tres chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso.

Artículos relacionados

¿Por qué eliminaron a Nicolás de Masterchef Celebrity?

El actor cayó a reto de eliminación junto a Carolina Sabino, David Sanín, Pichingo y Raúl Ocampo, quienes fueron superiores con sus platos.

Nicolás abandona MasterChef Celebrity

Los participantes que estaban en riesgo tuvieron que realizar una preparación en la que debían usar ingredientes que encontraron en tres neveras, que normalmente se tienen en los hogares colombianos, y elevarlo a alta cocina.

Cada uno tomó los ingredientes que mejor se adecuaban a su creatividad para poderse salvarse y garantizar una semana más en la competencia.

Las celebridades dieron lo mejor de ellos, incluso el actor Nicolás, quien preparó un calentado, el cual los chefs elogiaron por su sabor, pero el cual criticaron por el emplatado y su sencillez.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Nicolás tras ser eliminado de MasterChef Celebrity?

El actor aceptó la decisión del jurado y detalló lo agradecido que estaba con cada una de las experiencias que se llevará para siempre en su vida.

Nicolás se va de MasterChef Celebrity

"Gracias a cada uno de ustedes (...) nada de qué arrepentirse, todo fue fantástico y muy bueno, a mis compañeros gracias por el conocimiento", señaló.

Reiteró lo mucho que siempre le gustaba trabajar en equipo, pues eso le permitía llenarse de aprendizaje.

Además, dedicó su participante a su mamá haciéndole un homenaje.

Sus compañeros los llenaron de aplausos y elogios, destacando el hombre tan culto y caballeroso que fue siempre.

Artículos relacionados

Por ahora, quedan 11 participantes en la cocina más grande del mundo, por lo que, se aproxima el tan anhelado top 10, generando ansiedad en las celebridades y en los televidentes.

Cabe recordar que, en el reto de eliminación faltaron el actor LuisFer Hoyos y la locutora Valentina Taguado, quienes debido a su ausencia y a las reglas del juego tendrá que ponerse el delantal negro una vez regresen a la competencia.

El actor Raúl Ocampo también se había ausentado y en su regreso le tocó ponerse el delantal y aunque, por poco sale, se logró salvar y continuar en MasterChef Celebrity.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Masterchef celebrity reintegro MasterChef Celebrity Colombia

Habrá reintegro de un eliminado en MasterChef Celebrity, ¿quién volverá?

Detalles del reintegro de un exparticipante en MasterChef Celebrity; será por votación.

Luisfer Hoyos en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Se confirma el regreso de LuisFer Hoyos a MasterChef Celebrity, aquí la fecha

Detalles del regreso del actor LuisFer Hoyos a MasterChef Celebrity tras varios días de ausencia.

Nicolas se va de MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Reacciones tras eliminación de Nicolás Montero en MasterChef Celebrity

Así reaccionaron los chefs, participantes e internautas a la salida del actor Nicolás Montero de MasterChef Celebrity.

Lo más superlike

Recordar Curiosidades

¿Qué significa no soñar o no recordar lo que se sueña? Experta lo explica

Una maestra en Psicología dio a conocer su análisis sobre lo que pasa cuando no se sueña o se tiene la percepción de hacerlo.

Maluma en premios juventud Maluma

Maluma derrochó romanticismo con su novia en la alfombra de los Premios Juventud

Aida Victoria Merlano Aída Victoria Merlano

Juan David Tejada mostró su ejercitado físico y ya no lo ven con Aida Victoria Merlano | VIDEO

Niño del video Dayro Moreno traicionero Talento nacional

Así luce en la actualidad el niño de la frase: "Dayro Moreno traicionero, su papá no lo quiere"

Belinda reaparece en la Fashion Week con David Beckham tras aparatosa lesión Belinda

Belinda deslumbra en Milán y presume su encuentro con David Beckham tras lesión de rodilla