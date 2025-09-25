Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

Belinda deslumbra en Milán y presume su encuentro con David Beckham tras lesión de rodilla

Belinda reapareció en Milán tras sufrir una lesión de rodilla y presumió su encuentro con David Beckham.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Belinda reaparece en la Fashion Week con David Beckham tras aparatosa lesión
Belinda sorprende en Milán acompañada de David Beckham. (Foto: AFP)

La cantante mexicana, Belinda volvió a aparecer en la escena pública tras sufrir la ruptura del menisco de su rodilla izquierda.

Artículos relacionados

¿Cómo fue la presentación de Belinda en Milán?

La cantante y actriz asistió como invitada al desfile de Boss durante la Fashion Week de Milán, mostrando en redes sociales algunos momentos del evento.

Belinda reaparece en la Fashion Week con David Beckham tras aparatosa lesión
Belinda sorprende en Milán acompañada de David Beckham. (Foto: AFP)

Entre ellos destacó su encuentro con David Beckham, exfutbolista y esposo de Victoria quien es referente de la moda.

Belinda compartió una foto del momento con un mensaje lleno de entusiasmo, pero no reveló más detalles del encuentro, ni reveló detalles sobre su estado físico tras su lesión.

Artículos relacionados

“Conocí a nuestro ídolo! @schull.belinda enséñale esta foto a papá para que me tenga mucha envidia! @realmadrid @davidbeckham”, escribió la artista.

En el desfile de Boss, Belinda lució un conjunto elegante compuesto por pantalón y gabardina beige, blusa blanca y corbata con destellos.

Cabe recordar que hace un año, la artista había protagonizado una aparatosa caída en otro desfile internacional, siendo asistida por la cantante Anitta.

¿Belinda cancelará funciones en ‘Mentiras El Musical’ por su lesión?

Tras la lesión, surgieron rumores sobre la posibilidad de que la cantante pospusiera o cancelara las funciones programadas de la obra Mentiras El Musical.

Artículos relacionados

Sin embargo, Belinda aclaró a través de Instagram donde suma más de 18 millones de seguidores que seguirá cumpliendo con su agenda pese a su lesión en la rodilla.

“Ese es un compromiso super importante y estaré bien para dar lo mejor de mí… daré mi 100 en ese y todos los proyectos que tengo en estos meses”, escribió.

Confirmando así su participación en las funciones programadas del 2 al 12 de octubre en el Centro Cultural Teatro 1 de la Ciudad de México.

Recientemente la cantante mexicana compartió con sus seguidores el esperado lanzamiento de su canción con la colaboración de Sebastián Yatra para este jueves 25 de septiembre a las 6 p.m.

La colaboración titulada “Canción para Regresar”, un sencillo que ya promete convertirse en el himno romántico y bailable del cierre de verano.

Según adelantó Yatra a través de sus redes sociales: “Si hay alguna canción con la que uno pueda volver con alguien, es con esta”.

Belinda reaparece en la Fashion Week con David Beckham tras aparatosa lesión
Belinda sorprende en Milán acompañada de David Beckham. (Foto: AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de México

Cazzu podría iniciar una batalla legal contra Nodal para la custodia total de Inti Cazzu

Cazzu estaría evaluando pedir custodia de Inti mientras Nodal presume escapada con Ángela Aguilar

Cazzu evalúa custodia completa de su hija Inti mientras Nodal disfruta escapada romántica con Ángela Aguilar.

Alejandro Fernández tras el beso viral de Doña Cuquita Abarca Alejandro Fernández

Alejandro Fernández reaccionó al beso viral de su madre Doña Cuquita Abarca y su tío Javier

Alejandro Fernández rompió el silencio sobre el beso viral entre su madre Doña Cuquita y su tío Javier.

Christian Nodal se presenta en el escenario durante las Latin GRAMMY Acoustic Sessions. Talento internacional

Christian Nodal estalla contra comentarios sobre ruptura familiar: "estamos bien"

El cantante Christian Nodal expresó su molestia con los rumores que la prensa inventa sin ningún tipo de sustento.

Lo más superlike

Valerie Domínguez desempolvó su vestido de Miss Universe 2006 Valerie Domínguez

Valerie Domínguez lució de nuevo su vestido de Miss Universe 2006: “Teníamos una historia pendiente”

Valerie Domínguez sorprendió en Miss Universe Colombia 2025, el reality al lucir su icónico vestido de 2006.

Karol G lanza su propio tequila inspirado en su éxito ’200 copas’ Karol G

Karol G lanzó su marca de tequila ‘200 Copas’ inspirado en su canción: “¡Arriba esas copas, salud!”

El undécimo eliminado de MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

La IA predice quién sería el undécimo eliminado de MasterChef Celebrity 2025

Familia colombiana reconoce a pariente desaparecido por video viral. Viral

Madre encuentra a su hijo desaparecido en Ecuador gracias a un video viral en TikTok

Yaya Muñoz Salud

¿Cuáles son los síntomas de problemas de colon? Yaya Muñoz los padece y preocupa