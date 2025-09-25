Belinda deslumbra en Milán y presume su encuentro con David Beckham tras lesión de rodilla

La cantante mexicana, Belinda volvió a aparecer en la escena pública tras sufrir la ruptura del menisco de su rodilla izquierda.

¿Cómo fue la presentación de Belinda en Milán?

La cantante y actriz asistió como invitada al desfile de Boss durante la Fashion Week de Milán, mostrando en redes sociales algunos momentos del evento.

Belinda sorprende en Milán acompañada de David Beckham. (Foto: AFP)

Entre ellos destacó su encuentro con David Beckham, exfutbolista y esposo de Victoria quien es referente de la moda.

Belinda compartió una foto del momento con un mensaje lleno de entusiasmo, pero no reveló más detalles del encuentro, ni reveló detalles sobre su estado físico tras su lesión.

“Conocí a nuestro ídolo! @schull.belinda enséñale esta foto a papá para que me tenga mucha envidia! @realmadrid @davidbeckham”, escribió la artista.

En el desfile de Boss, Belinda lució un conjunto elegante compuesto por pantalón y gabardina beige, blusa blanca y corbata con destellos.

Cabe recordar que hace un año, la artista había protagonizado una aparatosa caída en otro desfile internacional, siendo asistida por la cantante Anitta.

¿Belinda cancelará funciones en ‘Mentiras El Musical’ por su lesión?

Tras la lesión, surgieron rumores sobre la posibilidad de que la cantante pospusiera o cancelara las funciones programadas de la obra Mentiras El Musical.

Artículos relacionados Talento nacional Salieron a la luz las imágenes de los costales en los que hallaron a B-King y Regio Clown

Sin embargo, Belinda aclaró a través de Instagram donde suma más de 18 millones de seguidores que seguirá cumpliendo con su agenda pese a su lesión en la rodilla.

“Ese es un compromiso super importante y estaré bien para dar lo mejor de mí… daré mi 100 en ese y todos los proyectos que tengo en estos meses”, escribió.

Confirmando así su participación en las funciones programadas del 2 al 12 de octubre en el Centro Cultural Teatro 1 de la Ciudad de México.

Recientemente la cantante mexicana compartió con sus seguidores el esperado lanzamiento de su canción con la colaboración de Sebastián Yatra para este jueves 25 de septiembre a las 6 p.m.

La colaboración titulada “Canción para Regresar”, un sencillo que ya promete convertirse en el himno romántico y bailable del cierre de verano.

Según adelantó Yatra a través de sus redes sociales: “Si hay alguna canción con la que uno pueda volver con alguien, es con esta”.