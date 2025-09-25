Valentino Lázaro cuestiona a Shakira por su baile con Beéle: “monetizas con la sororidad femenina”

El creador de contenido digital Valentino Lázaro no dudó en expresar su sorpresa frente al reciente video de Shakira y Beéle bailando juntos.

¿Por qué Valentino criticó el video de Shakira con Beéle?

Durante su participación en el programa Dímelo King, el influencer afirmó que le resultó extraño ver a la cantante barranquillera asociarse con un artista ligado a controversias personales, después de haber promovido un discurso de empoderamiento femenino tras su ruptura con Gerard Piqué.

El creador de contenido explicó que la cantante construyó una narrativa de resiliencia y autonomía femenina a partir de su experiencia con la infidelidad de Piqué, especialmente visible en su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour y en la famosa BZRP Music Sessions #53.

“Ese branding que tienes debes sostenerlo también en las relaciones que hagas de marketing, así las luces del escenario estén apagadas”, comentó Lázaro en el podcast.

Para Valentino la aparente incoherencia de colaborar con Beéle, quien ha estado vinculado a rumores de infidelidad con su exesposa, Camila Rodríguez conocida como ‘Cara’ y su más reciente controversia con la modelo venezolana, Isabella Ladera.

“Se me hizo muy raro… monetizas con la sororidad femenina y luego grabas con alguien famoso por una infidelidad, presuntamente”, agregó.

Valentino Lázaro critica a Shakira por bailar con Beéle. (Foto: Canal RCN)

¿Por qué Valentino opinó sobre la posible colaboración entre Shakira y Beéle?

Recientemente salió a la luz un video donde se le ve a Shakira y a Beéle bailando cumbia, generando gran expectativa entre sus seguidores por posible colaboración musical.

En el registro, ambos artistas aparecen en un estudio de grabación compartiendo la interpretación de “Currucuchu”, tema emblemático del Carnaval de Barranquilla, mientras se muestran risas y una evidente química musical.

Este encuentro ha despertado rumores sobre una posible colaboración entre los dos, aunque hasta el momento no ha sido confirmada oficialmente.

Beéle, reconocido por sus éxitos en el reguetón y por llenar tres veces el Movistar Arena, se encuentra en un momento clave de su carrera.

Por su parte, Shakira sigue explorando distintos géneros musicales y continúa con su exitosa gira mundial, alistándose para presentarse en República Dominicana el 26 de septiembre, y regresará a Colombia los días 25 y 26 de octubre en Cali y el 1 de noviembre en Bogotá.