Yina Calderón confirma que va a participar en otro reality de convivencia: esto se sabe

Yina Calderón aseguró que no quiere ganar el nuevo reality en el que va a estar, sino que ya tiene claro su objetivo.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Yina Calderón
Yina Calderón confirma que va a participar en otro reality de convivencia | Foto del Canal RCN.

La polémica influenciadora y empresaria de fajas Yina Calderón hizo un anuncio que generó todo tipo de expectativas, ya que se refirió a un nuevo reality de convivencia.

Después de haber participado en La casa de los famosos Colombia 2025, producción del Canal RCN en la que ella misma se calificó como la "villana" de la segunda temporada, todo parece indicar que esa no va a ser la única propuesta para ella.

Hay quienes dicen que Yina Calderón es lo que se conoce como una 'chica reality', pues la empresaria de fajas se caracteriza por hablar sin filtros, generar controversias, dividir al público, entre otros más aspectos.

En ese sentido, desde que salió de La casa de los famosos, los internautas y seguidores le han venido pidiendo que acepte ser parte de otro reality. Pues bien, Yina Calderón confirmó que va a estar en otra producción.

Yina Calderón
Yina Calderón genera diferencias | Foto del Canal RCN.

A través de una transmisión en vivo, la influencer no guardó más el secreto y reveló que va a participar en otro reality de convivencia.

Con la experiencia que tiene en La casa de los famosos Colombia y en Protagonistas de Novela, se espera que la empresaria dé mucho para hablar

Y es que la misma Yina tiene claro que su objetivo en este nuevo reality no es el de ganar, sino que aseguró que va a hacerle la vida imposible a todos los compañeros con los que tenga que participar.

"Voy a otro reality de convivencia. No sé con quién me toque compartir la casa, pero les prometo que les haré la vida imposible, o sea, estuve pensando y yo no voy a ganarme esa mi3rda. Yo voy es a fastidiar a todos; para ahí ser la más odiada de las odiadas, pero jamás olvidada", comentó Yina Calderón.

Yina Calderón
Yina Calderón quiere ser la menos querida | Foto del Canal RCN.

Calderón detalló que quienes la vayan a ver en el próximo reality no deben tener la idea de que ella es una mujer "buena", puesto que no será así. De hecho, sentenció que irá "más terrible" de lo que fue en La casa de los famosos Colombia.

No se sabe cuál será el reality, pero entre las opciones no se descarta otra casa de los famosos o la propuesta que se llama La Granja.

