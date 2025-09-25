La IA predice quién sería el undécimo eliminado de MasterChef Celebrity 2025

Un nuevo reto de eliminación llegará este 25 de septiembre a la cocina de MasterChef Celebrity y desde SuperLike le preguntamos a la IA su pronóstico sobre quién podría salir.

¿Qué participantes están en riesgo de salir de MasterChef Celebrity?

El capítulo más reciente de MasterChef Celebrity dejó a cinco concursantes con el temido delantal negro tras perder prueba de salvación, lo que significa que uno de ellos deberá despedirse para siempre de la competencia.

El reto de salvación lo habían ganado Pichingo y Alejandra Ávila, sin embargo, Violeta Bergonzi y Michelle Rouillard decidieron utilizar un beneficio que tenían el cual les permitía enviar a eliminación a uno de sus compañeros, eligiendo a Pichingo.

Así las cosas, en riesgo de eliminación quedaron: Pichingo, Carolina Sabino, Raúl Ocampo, Nicolás Montero, David Sanín, una lista a la que se unirían en caso de volver Valentina Taguado y Luisfer Hoyos, quienes han estado ausentes por cuestión médica.

Estos participantes se tendrán que enfrentar en el reto de eliminación que definirá al undécimo eliminado de MasterChef Celebrity, algo que ninguno de ellos quiere tras estar tan cerca el anhelado top 10 de la temporada.

¿Cuál será el undécimo eliminado de MasterChef Celebrity según la IA?

A la IA le suministramos varios datos y contexto de lo que ha pasado recientemente en la competencia y tras analizar el desempeño de los concursantes, los antecedentes en retos anteriores y las reacciones de los jurados dio su pronóstico.

La inteligencia artificial de ChatGPT apunta a que el próximo eliminado podría ser Raúl Ocampo, quien no ha logrado consolidarse y ha tenido altibajos constantes en la competencia.

Su sazón no siempre convence y, en un reto tan exigente como el de esta semana, podría quedarse corto frente a otros rivales más sólidos.

No obstante, la situación de Pichingo también genera debate. Aunque sorprendió con el mejor plato del reto de salvación, el inesperado cambio de delantal le podría hacer tener mayor presión y frustración durante el reto.

Raúl Ocampo abandonaría MasterChef Celebrity según la IA. (Foto Canal RCN)

¿Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity 2025?

El pronóstico de la IA sobre lo que pasará en MasterChef Celebrity no tiene ninguna relación directa con lo que realmente sucederá en el reto de eliminación, ya que esto es solo un pronóstico basado en datos e información.

Por eso, el panorama está abierto y todo se definirá en la cocina más famosa del país. Lo cierto es que el próximo capítulo promete emociones fuertes, lágrimas y, sobre todo, una despedida que nadie quiere enfrentar.

Cabe recordar que, Valeria Aguilar se convirtió en la décima eliminada de MasterChef Celebrity.

Valeria Aguilar se despidió de MasterChef Celebrity. (Foto del Canal RCN)

