Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Raúl Ocampo regresó a MasterChef y así asumió su castigo

Raúl Ocampo reaccionó tras recibir castigo al regresar a MasterChef Celebrity luego de haberse ausentado por varios días.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Raúl Ocampo regresó a MasterChef Celebrity

El actor Raúl Ocampo regresó a MasterChef Celebrity luego de haber estado ausente por varios días de la competencia.

Artículos relacionados

¿Por qué se ausentó Raúl Ocampo de MasterChef Celebrity?

Tras su retorno al juego, el actor fue interrogado sobre por qué había tantos días a MasterChef Celebrity, a lo que señaló que estuvo un poco delicado de salud, razón por la que no había podido cumplir con los retos anteriores en la cocina más grande del mundo.

Raúl Ocampo con delantal negro en MasterChef Celebrity

Cabe destacar que, el actor no es el único que se ha ausentado en los últimos días, pues la locutora Valentina Taguado, el actor LuisFer Hoyos y la presentadora Claudia Bahamón también han faltado.

Recientemente, la presentadora confesó en su cuenta de X, que la ausencia de todos se debió a que se contagiaron de un virus, algo muy difícil de controlar, agregando que Raúl además sufrió un accidente en la cocina sin dar detalles al respecto.

Artículos relacionados

¿Cómo fue el regreso de Raúl Ocampo a MasterChef Celebrity?

El actor retomó su presencia a la competencia, pero como es costumbre, quienes se ausentan deben asumir que a su regreso se pongan delantal negro, un castigo que a muchos no les agrada.

Raúl Ocampo tras castigo en MasterChef Celebrity

Raúl Ocampo asumió el delantal negro con la mejor energía, señalando que dará lo mejor de él para quitárselo en el reto de salvación.

En la prueba, la presentadora Violeta Bergonzi tuvo la ventaja de darles a elegir el plato que cada uno debía cocinar, por lo que, él sintió que estaba jugando estratégicamente en su contra.

Artículos relacionados

El reto de salvación lo ganaron Pichingo y Alejandra Ávila, pero el comediante no pudo disfrutar mucho su victoria, pues debido a la ventaja que tenían Violeta y Michelle ganada retos atrás le quitaron a él el privilegio de la salvación y le pusieron de nuevo el delantal negro, quedando en riesgo de salir de la competencia señalando que debían ir por los más fuertes, argumentando que por eso no salvaron a Ricardo.

Michelle se salvó y subió al balcón, garantizando una semana más en MasterChef Celebrity con Violeta Bergonzi, Ricardo Vesga y Patty.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

La casa de los famosos Colombia La abuela La casa de los famosos Colombia

El Jefe compartió propuestas de participantes para La casa de los famosos Colombia 3, ¿quiénes son?

El Jefe hizo pública la lista de algunas personas que aspiran a ser habitantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Miss Universe Colombia, el reality está a punto de llegar a su gran final. No te lo pierdas. Miss Universe Colombia

Miss Universe Colombia, el reality: ¿dónde y cuándo ver la gran final?

El certamen de Miss Universe Colombia, el reality está cerca a su gran final. No te lo pierdas en los próximos días.

Claudia Bahamón Claudia Bahamón

Claudia Bahamón aclara las razones tras las faltas en MasterChef Celebrity

Claudia Bahamón aclaró las verdaderas razones detrás de las ausencias en MasterChef Celebrity, que han generado especulación.

Lo más superlike

Yaya Muñoz Salud

¿Cuáles son los síntomas de problemas de colon? Yaya Muñoz los padece y preocupa

Hay una la lista de signos que indican complicaciones en el colon, condición de salud que afecta a Yaya Muñoz.

Yina Calderón, Mateo Varela Yina Calderón

Yina Calderón no cabe de la dicha: se cayó la demanda que Mateo Varela tenía en su contra

El beso entre Tini y María Becerra en Hasta que me enamoro revolucionó la música latina. Tini Stoessel

Así fue el polémico beso entre Tini Stoessel y María Becerra que impactó a sus seguidores

Alejandro Fernández tras el beso viral de Doña Cuquita Abarca Alejandro Fernández

Alejandro Fernández reaccionó al beso viral de su madre Doña Cuquita Abarca y su tío Javier

Falleció joven influencer de 14 años tras diagnóstico de cáncer. Talento internacional

Falleció influencer de 14 años en graves condiciones de salud: ¿quién era?