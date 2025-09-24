Raúl Ocampo regresó a MasterChef y así asumió su castigo

El actor Raúl Ocampo regresó a MasterChef Celebrity luego de haber estado ausente por varios días de la competencia.

¿Por qué se ausentó Raúl Ocampo de MasterChef Celebrity?

Tras su retorno al juego, el actor fue interrogado sobre por qué había tantos días a MasterChef Celebrity, a lo que señaló que estuvo un poco delicado de salud, razón por la que no había podido cumplir con los retos anteriores en la cocina más grande del mundo.

Cabe destacar que, el actor no es el único que se ha ausentado en los últimos días, pues la locutora Valentina Taguado, el actor LuisFer Hoyos y la presentadora Claudia Bahamón también han faltado.

Recientemente, la presentadora confesó en su cuenta de X, que la ausencia de todos se debió a que se contagiaron de un virus, algo muy difícil de controlar, agregando que Raúl además sufrió un accidente en la cocina sin dar detalles al respecto.

¿Cómo fue el regreso de Raúl Ocampo a MasterChef Celebrity?

El actor retomó su presencia a la competencia, pero como es costumbre, quienes se ausentan deben asumir que a su regreso se pongan delantal negro, un castigo que a muchos no les agrada.

Raúl Ocampo asumió el delantal negro con la mejor energía, señalando que dará lo mejor de él para quitárselo en el reto de salvación.

En la prueba, la presentadora Violeta Bergonzi tuvo la ventaja de darles a elegir el plato que cada uno debía cocinar, por lo que, él sintió que estaba jugando estratégicamente en su contra.

El reto de salvación lo ganaron Pichingo y Alejandra Ávila, pero el comediante no pudo disfrutar mucho su victoria, pues debido a la ventaja que tenían Violeta y Michelle ganada retos atrás le quitaron a él el privilegio de la salvación y le pusieron de nuevo el delantal negro, quedando en riesgo de salir de la competencia señalando que debían ir por los más fuertes, argumentando que por eso no salvaron a Ricardo.

Michelle se salvó y subió al balcón, garantizando una semana más en MasterChef Celebrity con Violeta Bergonzi, Ricardo Vesga y Patty.