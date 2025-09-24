Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón no cabe de la dicha: se cayó la demanda que Mateo Varela tenía en su contra

Yina Calderón les contó a sus seguidores lo que sucedió con la demanda de Mateo Varela en su contra. No ocultó su reacción.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Yina Calderón, Mateo Varela
Yina Calderón no cabe de la dicha: se cayó la demanda que Mateo Varela tenía en su contra | Foto del Canal RCN.

Hace aproximadamente un mes, empezó un confrontamiento legal entre el influenciador fitness Mateo Varela y la empresaria de fajas Yina Calderón, ambos exparticipantes de La casa de los famosos Colombia 2025.

¿Por qué Mateo Varela demandó a Yina Calderón?

Resulta que Mateo Varela emprendió acciones legales contra Yina Calderón por cuenta de lo que serían acusaciones de la empresaria sobre la vida del influenciador.

Lo anterior se debe a que Yina Calderón dijo que, aparentemente, Mateo Varela habría trabajado como webcam en su juventud. Estas palabras de la polémica influenciadora no le cayeron para nada bien al ejercitado hombre.

Entonces, causó revuelo el hecho de que Varela demandó a Calderón y no se sabía más sobre el caso, hasta que la empresaria de fajas apareció contenta en redes sociales diciendo lo que sería el desenlace de este capítulo.

Yina Calderón, Mateo Varela
Mateo Varela no estuvo de acuerdo con Yina Calderón | Foto del Canal RCN.

¿Cómo reaccionó Yina Calderón al saber que se cayó la demanda de Mateo Varela en su contra?

De acuerdo con lo que dijo Yina en un video charlando con sus seguidores, la demanda que Mateo puso en su contra se cayó. La polémica influencer no ocultó su reacción, pues lo comunicó alegremente.

"¡Ay, les tengo el chisme! Imagínense que la Mateo me demandó a mí que porque yo presuntamente dije que él era modelo webcam en su adolescencia, pero imagínense que la demanda se cayó... Él me demandó que porque yo dije eso, cuando yo no lo dije como él lo dijo y ustedes lo saben. Entonces, la demanda no escaló y ya se cayó; o sea, gané", reveló Yina Calderón.

Por obvias razones, la empresaria de fajas celebró y lanzó carcajadas debido a que Mateo Varela no logró cumplir con su cometido. Por el momento, el influencer no se ha pronunciado.

Yina Calderón fue cruda con Mateo Varela cuando participaron en La casa de los famosos Colombia 2025. La empresaria arremetió contra el físico del joven y otros aspectos, mientras que él buscó mantener la calma.

Sin embargo, lo que sucedió en el reality ya es pasado; de hecho, se alistan los motores para la tercera temporada en 2026.

Mateo Varela, Yina Calderón
Yina Calderón fue dura con Matero Varela en La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN.
