Falleció influencer de 14 años en graves condiciones de salud: ¿quién era?

El mundo de las redes sociales se viste de luto tras el fallecimiento de joven influencer en graves condiciones de salud.

¿Quién es la joven influencer que falleció tras diagnóstico de cáncer? | Foto: Freepik

En las últimas horas, el mundo de las redes sociales se viste de luto tras la pérdida de una de las creadoras de contenido digital más jóvenes y reconocidas a nivel internacional por su arrolladora personalidad en la que visibilizaba su vida cotidiana mediante sus videos.

¿Quién es la joven influenciadora que falleció de cáncer?

El nombre de Zuza Beine se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse la noticia de su fallecimiento.

¿Por qué el contenido de la joven influencer se convirtió en viral? | Foto: Freepik

Los encargados en compartir el comunicado oficial de prensa fueron los seres queridos de Zuza, quienes compartieron la desgarradora noticia en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de dos millones de seguidores y dice las siguientes palabras:

“Es con los corazones rotos que compartimos que Zuza murió ayer por la mañana. Vivió 11 de sus 14 años con un cáncer implacable, pero vivió más plena y agradecida que la mayoría. Su ser nos cambió para siempre y su muerte también”, dice el comunicado.

Desde luego, esta noticia ha generado un gran vacío por parte de todos los allegados y seguidores de la joven, quien demostró su resiliencia a lo largo de su vida. Así también, le han compartido emotivos mensajes por su gran labor como creadora de contenido digital.

¿Cuál fue la última publicación que compartió la joven influencer en sus redes sociales?

Es clave mencionar que la última publicación que compartió la joven influencer fue un video en el que, a pesar de ser diagnosticada de cáncer, nunca perdió la esperanza por salir adelante, pues se refleja que disfrutaba con plenitud degustar exquisitos platillos.

Esta es la última publicación de la joven influencer que falleció de cáncer. | Foto: Freepik

En la descripción de la publicación, la joven influenciadora reveló lo mucho que disfrutaba las nuevas experiencias en su vida cotidiana, pues expresó lo siguiente:

“El diagnóstico de cáncer me ha hecho sentir una profunda gratitud por las cosas cotidianas que muchas personas dan por sentado. Estas son algunas de las cosas por las que estoy más agradecida”, añadió Zuza Beine.

Desde luego, varios internautas han generado emotivas reacciones mediante las redes sociales, recordando el gran legado que dejó a lo largo de su vida como influenciadora.

