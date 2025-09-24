Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ella es Stefanía Agudelo, hermana de B-King, quien ha revelado detalles de su fallecimiento

Tras el fallecimiento de B-King, internautas se sorprenden con el emotivo mensaje que compartió su hermana.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Ella es la hermana de B-King quien se pronunció en redes.
¿Quién es la hermana de B-King? | Foto: Canal RCN y Freepik

En los últimos días, el mundo de la música se ha vestido de luto tras el fallecimiento de Bayron Sánchez, más conocido como B-King y Jorge Herrera, también llamado como Regio Clown, tras ser hallados muertos en México.

Desde que se confirmó la noticia, según lo confirmaron fuentes internacionales y allegados de ambos artistas, miles de internautas han generado emotivos mensajes a través de las plataformas digitales tras desafortunada pérdida.

Ella es la hermana de B-King quien se pronunció tras su pérdida: ¿qué dijo?

Además, varios navegantes han estado pendientes de las declaraciones de la familia de ambas celebridades, en especial por parte de Stefanía Agudelo, la hermana de B-King, quien ha dejado un profundo vacío por parte de todos sus allegados.

Ella es la hermana de B-King quien se pronunció en redes.
¿Qué dijo la hermana de B-King tras su fallecimiento? | Foto: Canal RCN

Recientemente, Stefanía Agudelo compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 160 mil seguidores, unas emotivas palabras en la que, tras días de gran preocupación, pues expresó las siguientes palabras:

“Ese será el legado de Byron. Nada nos podrá devolver físicamente, pero su amor y esencia siempre estarán presentes. Hoy los recordamos con gratitud con fe y la certeza de que algún día volveremos a encontrarnos. Gracias por todo su apoyo, por estar con nosotros y acompañarnos en este proceso”, añadió Stefanía.

Desde luego, la hermana de B-King es una piloto de helicóptero y en la actualidad se dedica a ser una reconocida creadora de contenido digital, quien comparte varios acontecimientos de su vida cotidiana, en especial por su vida deportiva.

¿Cómo fueron hallados sin vida B-King y Regio Clown?

Cabe destacar que, tras varios días de múltiples investigaciones por parte de los medios mexicano, se reveló que B-King y Regio Clown fueron hallados dentro de unos costales en el que se confirmó la noticia de su muerte.

Ella es la hermana de B-King quien se pronunció en redes.
¿Cómo fallecieron B-King y Regio Clown? | Foto: Canal RCN

Así también, la noticia se confirmó, según lo reportaron las autoridades mexicanas, al encontrar los cuerpos de ambos artistas, quienes fueron as#sin#d#ds en graves condicione.

Por el momento, miles de internautas les han enviado emotivos a los allegados de B-King y Regio Clown tras su desafortunada pérdida y, también, por dejar un importante legado en la industria musical.

