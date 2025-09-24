Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Esta fue la última entrevista de B-King en el programa Buen día Colombia, esto dijo

En las últimas horas, revivieron la entrevista que B-King concedió en medio de rumores de una supuesta infidelidad.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
B-King durante entrevista en Buen día Colombia.
Esta fue la última entrevista que B-King concedió a Buen día Colombia. Foto | Buen día Colombia.

En medio de la consternación que ha generado la trágica muerte de B-King y su compañero Regio Clown, recientemente Buen día Colombia revivió una entrevista que el cantante concedió al programa en donde se refirió a su vida sentimental.

¿Qué dijo el cantante B-King en la última entrevista que concedió a Buen día Colombia?

Este espacio, que tuvo lugar a través de videollamada, se dio en medio de la polémica que se generó luego de que Marcela Reyes,quien sostuvo una relación de varios años con B-King, asegurara que tenía pruebas que probaban una supuesta infidelidad por parte del artista con Karina García.

A raíz del revuelo que generó las declaraciones de Reyes en contra de García, que, en ese momento era participante de La casa de los famosos Colombia, el artista colombiano se refirió a varios temas, y negó contundentemente haber tenido una relación sentimental con la antioqueña.

¿Qué dijo B-King sobre su expareja Marcela Reyes?

Ahí mismo, el intérprete fallecido también habló sobre su expareja, Marcela Reyes, y aseguró que, por mucho tiempo él prefirió no hablar de su relación con la Dj, sin embargo, comentó que llegó el momento en el quiso poner un alto a los comentarios que recibía, “no podía guardar silencio al ver que estaba denigrando mi imagen y mi nombre”, señaló.

B-King durante entrevista en Buen día Colombia.
Las palabras de B-King durante su última entrevista en Buen día Colombia. Foto | Buen día Colombia.

Aunque admitió en ese entonces que fue una “relación muy bonita”, después de un tiempo empezó a sentir que “estaba enamorado solo”, pero luego de un periodo que llamó “años oscuros” tomó la decisión de alejarse de la mujer y recuperar los años que, según él, perdió.

B-King durante entrevista en Buen día Colombia.
Reviven última entrevista de B-King en Buen día Colombia. Foto | Buen día Colombia.

Durante el diálogo con los conductores del programa, el difunto cantante aseguró llevar “limpio” por tres meses, situación que le agradeció a Dios.

Tras recordar la entrevista, los presentadores del matutino del Canal RCN lamentaron la pérdida, y así mismo aprovecharon este espacio para hacer énfasis en que la entrevista se dio meses atrás cuando estaba al aire La casa de los famosos Colombia y se avivó la polémica por los rumores de infidelidad.

