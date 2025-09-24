Claudia Bahamón aclara las razones tras las faltas en MasterChef Celebrity

La ausencia de varios participantes en la décima temporada de MasterChef Celebrity Colombia ha generado todo tipo de comentarios entre televidentes y usuarios en redes sociales.

Artículos relacionados Talento nacional Mejor amiga de B-King reveló el último mensaje que le envió antes de su fallecimiento

Luis Fernando Hoyos, Valentina Taguado y Raúl Ocampo han estado fuera de la competencia durante varios episodios, lo que levantó especulaciones de todo tipo.

Para despejar dudas, Claudia Bahamón decidió pronunciarse y aclarar qué está pasando realmente en la cocina más famosa del país.

¿Qué dijo Claudia Bahamón sobre las ausencias en MasterChef Celebrity Colombia?

La presentadora explicó que las faltas de los concursantes han estado relacionadas con problemas de salud. Según señaló, Luis Fernando Hoyos ha sido el caso más complicado, pues recibió dos incapacidades médicas que le impidieron volver al set.

Por su parte, Valentina Taguado también resultó afectada por un fuerte virus, mientras que Raúl Ocampo sufrió un accidente dentro de la cocina.

La misma Claudia confesó que ella también estuvo fuera de grabaciones algunos días. A través de sus redes sociales, detalló que se trató de un virus “brutal” que pasó por varios de los miembros del programa.

Las faltas de los concursantes han estado relacionadas con problemas de salud. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados Talento nacional Salieron a la luz las imágenes de los costales en los que hallaron a B-King y Regio Clown

¿Qué respondió Claudia Bahamón a las críticas de los televidentes?

En redes sociales, las dudas no tardaron en aparecer. Varios seguidores de MasterChef Celebrity cuestionaron que las ausencias fueran tan prolongadas y hasta se atrevieron a sugerir que podría tratarse de una estrategia.

De hecho, en la red social X, un usuario comentó que creía que la falta de Valentina y Raúl era intencional, insinuando que ambos estaban ausentes de manera “adrede”.

Frente a esta versión, Bahamón respondió directamente para descartar cualquier especulación. La presentadora recalcó que las ausencias no obedecen a estrategias, sino a situaciones de salud que escaparon por completo de su control y del de los concursantes.

“Tuvimos un virus brutal que roto por todos. De esas cosas que son imposibles de controlar y que no discriminan. Luis Fer estuvo muy muy muy mal. Yo caí pésimo. Valentina también. Raúl tuvo accidente en la cocina”, explicó la presentadora.

¿Qué pasará con los participantes que se ausenten por mucho tiempo en MasterChef Celebrity?

Aunque las explicaciones de Claudia han dado un poco de tranquilidad, la incertidumbre sigue rodeando la competencia. En especial, el caso de Luis Fernando Hoyos ha generado preocupación, pues su recuperación aún no le permite volver a la cocina y su continuidad en el programa no está del todo clara.

Lo que sí confirmaron los jurados es que quienes regresen después de ausencias prolongadas no lo harán en condiciones normales.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia Violeta Bergonzi usó su ventaja y ganó con su equipo en MasterChef, esto pasó

Para garantizar justicia en la competencia, deberán reincorporarse con el temido delantal negro y pasar directo a una prueba de eliminación.

Con estas aclaraciones, Claudia Bahamón busca calmar las especulaciones y transmitir transparencia sobre lo que ocurre tras bambalinas en la temporada de aniversario de MasterChef Celebrity.