Valeria Aguilar dice si Sabino debía ser eliminada en vez de ella en MasterChef: "Carolina no sabe"

Aunque ya pasó un buen tiempo desde que la influencer paisa Valeria Aguilar fue eliminada de MasterChef Celebrity, 10 años, aun sus seguidores y televidentes no superan su partida de la competencia de cocina del Canal RCN.

Artículos relacionados Talento nacional Este fue el mensaje que dejaron junto a B-King y Dj Regio Clown tras hallarlos muertos

¿Por qué dicen que Carolina Sabino debía salir en vez de Valeria Aguilar en MasterChef?

Gracias a su humor y forma de ser, Valeria Aguilar se ganó el cariño de muchos. El día de su eliminación, varios quedaron inconformes porque justificaron que en vez de la influenciadora, la que debía salir era la actriz Carolina Sabino.

El motivo de lo anterior se debe a que Sabino presentó un planto con una salsa que no quedó de buen sabor.

Pues bien, como pasa con quienes se convierten en exparticipantes de MasterChef Celebrity, Valeria aceptó el reto de responder preguntas sobre el formato culinario, así que no se salvó de dar su opinión acerca de Carolina Sabino.

Algunos televidentes refutaron que Carolina debía salir en vez de Valeria | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados Talento nacional Salió a la luz video del lugar donde hallaron sin vida al cantante B-King

¿Qué dijo Valeria Aguilar sobre Carolina Sabino?

Puntualmente, se le preguntó a la creadora de contenido antioqueña si creía que la eliminada debía ser Carolina Sabino por la salsa que preparó en el reto de eliminación de MasterChef.

Aunque reiteró que habían dicho que la salsa estaba "asquerosa", la influencer puntualizó que ella no es la indicada para decidir quién se va y quién se queda en el juego de cocina.

"¿La salsa que dijeron que era asquerosa? Si alguien sabe de cocina son los jurados, o sea, yo no sé nada de cocina, Carolina no sabe nada de cocina, en comparación con los jueces, entonces si ellos tomaron la decisión de eliminarme, quién soy yo para contradecir a un chef profesional. Nadie", contestó Valeria Aguilar.

¿Qué reveló Valeria Aguilar sobre sus excompañeros de MasterChef Celebrity?

Para Valeria Aguilar, el amor que recibió por su participación en MasterChef fue fruto de que ella se mostró auténtica y no tuvo que fingir. Respecto a este punto, consideró que hay celebridades que no son reales frente a las cámaras de televisión.

Valeria Aguilar se ganó el amor de muchos | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados Talento nacional Salieron a la luz las imágenes de los costales en los que hallaron a B-King y Regio Clown

Además, sin pensarlo dos veces, reiteró que quiere que la ganadora de MasterChef Celebrity 2025 sea Valentina Taguado, con quien tejió una significativa amistad que va más allá del programa.

Revive todos los capítulos de MasterChef Celebrity en la app del Canal RCN. Clic aquí.