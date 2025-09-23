Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Muere reconocida actriz, ícono del cine, a sus 87 años

El deceso de la reconocida actriz fue confirmado por su agente. Aquí los detalles de lo que se sabe.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Muere Claudia Cardinale
Murió la actriz Claudia Cardinale, ícono del cine/Freepik

La actriz Claudia Cardinale falleció a sus 87 años en la localidad de Nemours, perteneciente al departamento de Sena y Marne, en el distrito de Fontainebleau.

Artículos relacionados

¿Qué se sabe de la muerte de Claudia Cardinale?

El agente de la actriz Laurent Savry, confirmó la muerte de la actriz a la agencia AFP, según se revelaron en varios medios internacionales en presencia de sus hijos.

Una vez se dio a conocer la noticia el ministro de Cultura de Italia, Alessandro Giuli, reaccionó al respecto destacando la gran labor de la actriz a través de una emotivo mensaje en su cuenta de X.

"Con la muerte de Claudia Cardinale, desaparece una de las más grandes actrices italianas de todos los tiempos. La personificación de una gracia completamente italiana y de una belleza especial que, a lo largo de su larga carrera, participó en más de 150 películas, algunas de las cuales son consideradas hitos del cine de autor”, escribió.

Por su parte, alcalde de la localidad francesa de Cannes David Lisnard también se pronunció destacando que su talento era comparable a su belleza y su carrera a una obra maestra.

“Claudia Cardinale deja una huella indeleble en la historia del cine y, por lo tanto, intrínsecamente, en la de Cannes”, agregó.

Artículos relacionados

¿Quién era Claudia Cardinale?

La actriz nació en Túnez en 1938 bajo una familia siciliana. Aunque soñaba con ser maestra su vida se encaminó en la actuación logrando ser reconocida como una de las grandes estrellas del cine europeo de los 60's y 70's.

Se convirtió en una leyenda del cine europeo protagonizando películas como "El Gatopardo", "Érase una vez en el Oeste" y "8½", además es recordada por aparecer en producciones en Hollywood como "La pantera rosa" de 1963.

Artículos relacionados

La actriz siempre se destacó en la industria por su belleza, su elegancia, carisma y talento, siendo uno de los rostros más conocidos del cine clásico europeo que cautivó a muchos productores y directores.

Tras la dolorosa noticia, varios fanáticos expresaron su sentido pésame a la familia de la actriz y destacaron lo mucho que la admiraban.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Falleció reconocida influencer brasileña en graves condiciones Talento internacional

¡Luto en redes! Falleció reconocida influencer tras diagnóstico de cáncer: esto se sabe

El mundo de las redes sociales se viste de luto tras el fallecimiento de reconocida influencer en graves condiciones.

Bruce Willis reaparición tras estar internado en casa de reposo. Talento internacional

Bruce Willis reaparece con esta fotografía tras semanas en casa de reposo: ¿cómo luce?

Tras varias semanas en que Bruce Willis fue enviado a una casa de reposo, internautas dividen opiniones con su reaparición.

Conversaciones borradas en WhatsApp: el truco para recuperarlas en segundos Tecnología

Así de fácil puedes acceder a conversaciones eliminadas en WhatsApp: paso a paso

Recuperar conversaciones eliminadas de WhatsApp es posible y el proceso es más sencillo de lo que parece.

Lo más superlike

Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Violeta Bergonzi usó su ventaja y ganó con su equipo en MasterChef, esto pasó

Violeta Bergonzi usó una de sus ventajas y logró con su equipo naranja llevarse la victoria en MasterChef Celebrity.

B-King, chat Talento nacional

Filtran chat que revelaría lo que pasó con B-King y Regio Clown antes de morir: "No confío"

Entre lágrimas y aplausos, Arelys Henao mostró que su grandeza no solo está en la música, sino en su sencillez. Talento nacional

Arelys Heno reveló momentos difíciles que marcaron su infancia "Yo dormía en una estera"

¡Eugenio Derbez conoció Japón! Esto es lo que dijo sobre su experiencia Eugenio Derbez

¡Eugenio Derbez conoció Japón! Esto es lo que dijo sobre su experiencia

Talento internacional

¿Qué es la poliomielitis, la enfermedad que padeció el cineasta Robert Redford?