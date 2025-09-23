Muere reconocida actriz, ícono del cine, a sus 87 años

La actriz Claudia Cardinale falleció a sus 87 años en la localidad de Nemours, perteneciente al departamento de Sena y Marne, en el distrito de Fontainebleau.

¿Qué se sabe de la muerte de Claudia Cardinale?

El agente de la actriz Laurent Savry, confirmó la muerte de la actriz a la agencia AFP, según se revelaron en varios medios internacionales en presencia de sus hijos.

Una vez se dio a conocer la noticia el ministro de Cultura de Italia, Alessandro Giuli, reaccionó al respecto destacando la gran labor de la actriz a través de una emotivo mensaje en su cuenta de X.

"Con la muerte de Claudia Cardinale, desaparece una de las más grandes actrices italianas de todos los tiempos. La personificación de una gracia completamente italiana y de una belleza especial que, a lo largo de su larga carrera, participó en más de 150 películas, algunas de las cuales son consideradas hitos del cine de autor”, escribió.

Por su parte, alcalde de la localidad francesa de Cannes David Lisnard también se pronunció destacando que su talento era comparable a su belleza y su carrera a una obra maestra.

“Claudia Cardinale deja una huella indeleble en la historia del cine y, por lo tanto, intrínsecamente, en la de Cannes”, agregó.

¿Quién era Claudia Cardinale?

La actriz nació en Túnez en 1938 bajo una familia siciliana. Aunque soñaba con ser maestra su vida se encaminó en la actuación logrando ser reconocida como una de las grandes estrellas del cine europeo de los 60's y 70's.

Se convirtió en una leyenda del cine europeo protagonizando películas como "El Gatopardo", "Érase una vez en el Oeste" y "8½", además es recordada por aparecer en producciones en Hollywood como "La pantera rosa" de 1963.

La actriz siempre se destacó en la industria por su belleza, su elegancia, carisma y talento, siendo uno de los rostros más conocidos del cine clásico europeo que cautivó a muchos productores y directores.

Tras la dolorosa noticia, varios fanáticos expresaron su sentido pésame a la familia de la actriz y destacaron lo mucho que la admiraban.