Arelys Heno reveló momentos difíciles que marcaron su infancia "Yo dormía en una estera"

Arelys Henao, conocida como la “Reina de la Música Popular”, volvió a conmover a sus seguidores al compartir parte de su historia personal en una reciente conversación.

Aunque es una de las cantantes más reconocidas del género en Colombia y ha alcanzado proyección internacional, detrás de su éxito se esconden capítulos de vida marcados por la pobreza, la pérdida y la resiliencia.

La artista, admirada por la manera en que conecta con el público a través de su voz y sus letras, abrió su corazón en Mujeres Sin Filtro para relatar cómo esos años difíciles de infancia la moldearon y le recordaron siempre el verdadero valor de la familia.

Artículos relacionados Eugenio Derbez ¡Eugenio Derbez conoció Japón! Esto es lo que dijo sobre su experiencia

¿Qué recuerdos marcó Arelys Henao de su niñez?

La intérprete contó que creció en un hogar con muchas carencias económicas, sin embargo, en medio de esa realidad, asegura que fue feliz porque compartía cada momento con sus padres y hermanos.

Recordó noches enteras en las que, sin televisión ni luz eléctrica, se sentaban juntos a contemplar el cielo estrellado, disfrutando de la compañía mutua, Arelys confesó que esos instantes de sencillez la marcaron profundamente y aunque la vida le ha dado fama y estabilidad económica, reconoce que daría gran parte de lo que ha conseguido solo por tener a su padre de nuevo.

Artículos relacionados Talento nacional Salió a la luz video del lugar donde hallaron sin vida al cantante B-King

¿Qué promesa quedó pendiente con su padre?

Uno de los relatos más conmovedores de la cantante está relacionado con un sueño que su padre nunca pudo cumplir, comprar una finca para la familia.

Arelys Henao recordó su infancia marcada por la pobreza y la unión familiar. Foto Buen Día Colombia

Arelys contó que llegó a pedir dinero prestado para iniciar la búsqueda de ese terreno, pero la enfermedad interrumpió todo, su padre falleció a causa de un cáncer terminal sin poder ver realizada esa ilusión.

Para ella, ese recuerdo no solo es doloroso, sino también un motor que le recuerda la importancia de luchar por los sueños y valorar lo esencial de la vida, la unión familiar.

Artículos relacionados Talento internacional Este fue el romántico gesto de Nicki Nicole a Lamine Yamal en plena gala del Balón de Oro

¿Cómo ha enfrentado la pérdida de sus hermanos?

La artista reveló que su camino también ha estado marcado por el duelo y a lo largo de los años ha perdido a siete de sus hermanos, y aunque ahora disfruta de reconocimiento, duele no poder compartir los frutos de su esfuerzo con quienes fueron parte de sus primeras batallas.

En sus palabras, lo material puede llegar y desaparecer, pero la verdadera riqueza se encuentra en los afectos, en la salud y en la compañía de quienes ama, por eso insiste en que su mayor tesoro no está en los escenarios ni en los premios, sino en su familia y en la memoria de quienes ya partieron.