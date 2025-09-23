Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Arelys Heno reveló momentos difíciles que marcaron su infancia "Yo dormía en una estera"

Arelys Henao conmovió al recordar su niñez, la promesa inconclusa a su padre y el dolor por la partida de varios de sus hermanos.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Entre lágrimas y aplausos, Arelys Henao mostró que su grandeza no solo está en la música, sino en su sencillez.
Arelys Henao detuvo su show para cumplir el sueño de una pequeña fan y las redes no dejaron de aplaudir su gesto. Foto Buen Día Colombia

Arelys Henao, conocida como la “Reina de la Música Popular”, volvió a conmover a sus seguidores al compartir parte de su historia personal en una reciente conversación.

Aunque es una de las cantantes más reconocidas del género en Colombia y ha alcanzado proyección internacional, detrás de su éxito se esconden capítulos de vida marcados por la pobreza, la pérdida y la resiliencia.

La artista, admirada por la manera en que conecta con el público a través de su voz y sus letras, abrió su corazón en Mujeres Sin Filtro para relatar cómo esos años difíciles de infancia la moldearon y le recordaron siempre el verdadero valor de la familia.

Artículos relacionados

¿Qué recuerdos marcó Arelys Henao de su niñez?

La intérprete contó que creció en un hogar con muchas carencias económicas, sin embargo, en medio de esa realidad, asegura que fue feliz porque compartía cada momento con sus padres y hermanos.

 

Recordó noches enteras en las que, sin televisión ni luz eléctrica, se sentaban juntos a contemplar el cielo estrellado, disfrutando de la compañía mutua, Arelys confesó que esos instantes de sencillez la marcaron profundamente y aunque la vida le ha dado fama y estabilidad económica, reconoce que daría gran parte de lo que ha conseguido solo por tener a su padre de nuevo.

Artículos relacionados

¿Qué promesa quedó pendiente con su padre?

Uno de los relatos más conmovedores de la cantante está relacionado con un sueño que su padre nunca pudo cumplir, comprar una finca para la familia.

Arelys Henao recordó su infancia marcada por la pobreza y la unión familiar.
Arelys Henao recordó su infancia marcada por la pobreza y la unión familiar. Foto Buen Día Colombia

Arelys contó que llegó a pedir dinero prestado para iniciar la búsqueda de ese terreno, pero la enfermedad interrumpió todo, su padre falleció a causa de un cáncer terminal sin poder ver realizada esa ilusión.

Para ella, ese recuerdo no solo es doloroso, sino también un motor que le recuerda la importancia de luchar por los sueños y valorar lo esencial de la vida, la unión familiar.

Artículos relacionados

¿Cómo ha enfrentado la pérdida de sus hermanos?

La artista reveló que su camino también ha estado marcado por el duelo y a lo largo de los años ha perdido a siete de sus hermanos, y aunque ahora disfruta de reconocimiento, duele no poder compartir los frutos de su esfuerzo con quienes fueron parte de sus primeras batallas.

En sus palabras, lo material puede llegar y desaparecer, pero la verdadera riqueza se encuentra en los afectos, en la salud y en la compañía de quienes ama, por eso insiste en que su mayor tesoro no está en los escenarios ni en los premios, sino en su familia y en la memoria de quienes ya partieron.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Ozuna está en Colombia: el cantante de reguetón compartió fotos en redes Talento internacional

¿Ozuna prepara nueva canción? El puertorriqueño sorprende con publicaciones en Bogotá y Cartagena

Ozuna compartió fotos en Bogotá y Cartagena, y sus seguidores sospechan que prepara música inédita en Colombia.

La reacción de Silvestre Dangond al ser golpeado por una lata de cerveza en Barranquilla Silvestre Dangond

Silvestre Dangond reaccionó así al golpe que recibió durante su concierto en Barranquilla

Silvestre Dangond sorprendió con su reacción tras recibir un golpe con una lata en pleno concierto en Barranquilla.

Blessd pone el ritmo en la alfombra roja del Balón de Oro 2025 Blessd

Esta es la emotiva foto con la que Blessd recordó sus primeros pasos: "Dios guiándonos"

De los patios escolares en Medellín al escenario del Balón de Oro, la historia de Blessd es constancia, amistad y sueños cumplidos.

Lo más superlike

B-King en México Talento nacional

Se reveló video de B-King momentos antes de su último concierto en México

El mánager de B-King reveló video inédito de los momentos antes del último show que ofreció el artista en México.

Falleció reconocida influencer brasileña en graves condiciones Talento internacional

¡Luto en redes! Falleció reconocida influencer tras diagnóstico de cáncer: esto se sabe

¡Eugenio Derbez conoció Japón! Esto es lo que dijo sobre su experiencia Eugenio Derbez

¡Eugenio Derbez conoció Japón! Esto es lo que dijo sobre su experiencia

MasterChef Celebrity Colombia

Participantes compiten para elegir equipos en MasterChef, así quedaron conformados

Talento internacional

¿Qué es la poliomielitis, la enfermedad que padeció el cineasta Robert Redford?