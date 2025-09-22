Esta es la emotiva foto con la que Blessd recordó sus primeros pasos: "Dios guiándonos"

Blessd es hoy uno de los nombres más reconocidos del reggaetón colombiano, pero su trayectoria está marcada por una historia de constancia y trabajo en equipo.

¿Cómo fueron los comienzos de Blessd en la música urbana?

El artista junto a su Mánager y amigos cercano Dímelo Jara, recordó en redes sociales, como fueron aquellos primeros pasos en la industria, contrastando una foto de sus inicios, con una imagen reciente en la que aparece durante la gala del balón de oro 2025 en París.

En ese evento histórico, Blessd se convirtió en el primer latino en inaugurar con un show en vivo un hecho que no sólo impulsó su carrera a nivel internacional, sino que también lo consolidó como una de las figuras con mayor proyección del género.

El camino, sin embargo, no fue siempre sencillo, pues en sus primeros años él y su equipo entendieron que para ganarse un lugar debían conectar con las nuevas generaciones, y fue la razón por la que empezaron a visitar colegios en la ciudad de Medellín, cantando para los estudiantes de manera gratuita.

Y aunque al inicio, muchos no lo reconocían como el intérprete de estos temas que empezaban a sonar poco a poco, empezaron a identificarlo, gracias a detalles que se volvieron parte de su marca personal, como teñirse el cabello de violeta.

Esa estrategia les permitió dejar huella en la memoria del público y empezar a crecer como artista urbano.

¿Qué papel jugó la amistad con su mánager en su éxito?

Más allá de la relación profesional Blessd y Dímelo Jara, construyeron una amistad que se convirtió en el motor de su carrera, y desde los primeros inicios hasta las grandes tarimas internacionales, caminaron juntos, enfrentando los retos de una industria altamente competitiva.

La alfombra roja del Balón de Oro tendrá sabor colombiano con Blessd (Foto: AFP)

Esa conexión personal también lo llevó a compartir momentos de vida importante, e incluso llegaron a vivir juntos, en medio de las etapas más difíciles de su formación musical, evitando gastos adicionales en transportes y arrendamientos.

¿En qué se ha transformado Blessd en la actualidad?

Con apenas 25 años, Blessd ha logrado lo que muchos artistas sueñan, ser un referente musical, y al mismo tiempo, diversificar sus proyectos.

Pues no solamente has llenado de escenarios y colaborado con grandes exponentes del reggaetón, sino que también en incursionado en el mundo del deporte, como uno de los dueños más jóvenes de clubes profesionales de fútbol en Europa.

Blessd hizo historia: primer latino en abrir con show el Balón de Oro 2025 Foto | Jose R. Madera.

Su participación en la gala de balón de oro, 2025, marcó una antes y un después no solamente por representar a Colombia, sino toda la comunidad latina, demostrando que los sueños que empezaron en los patios de los colegios en la ciudad de Medellín hoy resuenan en los escenarios más prestigiosos del planeta.