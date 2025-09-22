'Doña Cuquita', viuda de Vicente Fernández, se vuelve viral tras protagonizar beso con otro hombre
En las últimas horas, empezó a circular un particular video en el que quedó evidencia la viuda de Vicente Fernández con un sospechoso hombre.
En las últimas horas, María del Refugio Abarca Villaseñor, mejor conocida como ‘Doña Cuquita’ y viuda del fallecido cantante Vicente Fernández, se convirtió en tendencia en redes sociales luego de que saliera a la luz un comprometedor video junto a un hombre.
¿Por qué ‘Doña Cuquita’ se volvió tendencia en redes sociales?
En la grabación, que rápidamente empezó a circulas en las plataformas digitales, se observa a ‘Doña Cuquita’ disfrutando de un concierto en primera fila junto a un sospechoso hombre.
Sin embargo, el momento que llamó la atención de los asistentes, fue cuando la viuda del intérprete mexicano es abrazada por un hombre y segundos más tarde besada en la boca, episodio que dejó en evidencia la cercanía con esta persona.
Como era de esperarse, el corto clip que se hizo viral, fue objeto de todo tipo de comentarios por parte de los internautas, quienes tomaron con sorpresa y un poco de humor el momento protagonizado por la señora.
¿Quién es el hombre al que ‘Doña Cuquita’ besó en pleno concierto?
Ante la ola de comentarios que desató el beso, recientemente ‘Chamonic’, reconocido comentarista de las noticias del entretenimiento dio una nueva versión sobre los hechos y aseguró que el hombre que aparece junto a la viuda de Fernández es Jaime Abarca Villaseñor, su hermano mayor.
“Quien realmente es él, es el señor Javier, su hermano mayor de Doña Cuquita”, fueron las palabras del comentarista quien desmintió los rumores por medio de su cuenta oficial de Instagram.
De acuerdo con lo comentario por ‘Chamonic’, este tipo de gestos entre los hermanos, están relacionados con las costumbres propias de la familia, pues no es extraño que decidan expresar el cariño a través del contacto físico, como lo son los besos y abrazos.
¿Qué pasó con ‘Doña Cuquita’ tras el fallecimiento de Vicente Fernández?
Desde el fallecimiento del legendario Vicente Fernández, María del Refugio se ha mantenido alejada del ojo público tratando de mantener un perfil bajo, sin embargo, en ocasiones llama la atención de las personas cuando es vista con su hijo Alejandro en eventos públicos.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike