Peso Pluma sorprendió con un radical cambio de look que desató halagos en redes sociales

El cantante de música de corridos, Peso Pluma, ha fascinado a sus fans al presumir su nuevo look en un video que ha publicado en su cuenta de TikTok.

¿Cuál es el nuevo look que se ha hecho Peso Pluma?

Hassan Emilio Kabande Laija, más conocido en la industria musical como Peso Pluma, ha recibido miles de halagos tras revelar su nuevo look, muy similar al estilo que en su momento popularizó el cantante colombiano Maluma.

El artista optó por un buzz cut, un corte ultracorto hecho con máquina que deja al descubierto gran parte del cuero cabelludo.

Peso Pluma encendió las redes sociales con su nuevo corte de cabello. (Foto: Ethan Miller/Getty Images/AFP)

Aunque a simple vista parece rapado por completo, en realidad conserva una ligera capa de cabello con un desvanecido sutil en los costados, lo que le aporta frescura, modernidad y un aire más desenfadado.

En el videoclip, donde presumió su radical cambio, el intérprete de 'Ella baila sola' aparece de espaldas junto a una piscina mientras viste un esqueleto blanco y una bermuda negra.

Acto seguido, voltea y modela con un rostro muy retador, haciendo alusión a que su nuevo corte sin duda le queda de maravilla.

¿Cómo reaccionaron en redes sociales los fans de Peso Pluma ante su nuevo look?

El cantante mexicano rápidamente se volvió tendencia en redes sociales con este cambio extremo que le hizo a su cabello, y como era de esperarse, recibió miles de comentarios, donde sus seguidores y hasta su actual pareja, la influencer Kenia OS, dejaron ver lo guapo que había quedado.

Asimismo, su nuevo look abrió la conversación de que el joven de 26 años estaría a punto de lanzar un nuevo álbum y por ello habría dejado atrás su característica melena.

Sin embargo, con todos estos rumores, el zapopano no ha dado indicios del lanzamiento de un nuevo álbum.

Tan chido el corte y todo, pero ¿el álbum?", "Ya saca música bro, me siento raro escuchando otra música" y "ya saca álbum, pero que sea de corridos algo bien y no de reguetón", fueron solo algunos de los comentarios.

Peso Pluma recibió miles de halagos en redes sociales por su nuevo look. (Foto: AFP / Jorge Guerrero)

¿Cuántos cortes de cabello ha tenido Peso Pluma?

El cantante, a lo largo de su trayectoria, se ha dejado ver con varios estilos que lo han caracterizado dentro de la industria musical.

El famoso mullet, que lo hizo reconocido y criticado por años, fue su sello más personal. Según él, este icónico corte lo mantuvo durante mucho tiempo al notar que era admirado y replicado por su público más infantil y juvenil.

Tiempo después, apostó por un nuevo estilo como el taper fade, con el que también logró marcar diferencia en una nueva era musical.

Ahora, con su radical buzz cut, Peso Pluma vuelve a reinventarse, mostrando que su imagen es tan versátil como su música y que cada cambio estético refleja una etapa distinta en su carrera artística.