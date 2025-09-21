Miss Santander recordó su trágica historia de vida en Miss Universe Colombia, el reality

En un nuevo capítulo de Miss Universe Colombia, el reality, las participantes abrieron su corazón frente a las cámaras para mostrar su lado más humano y contarles a los televidentes su historia de vida y aquellos momentos que las marcaron para siempre.

¿Por qué Miss Santander rompió en llanto en Miss Universe Colombia?

Una de las candidatas que se sinceró para hablar de su complejo pasado fue Gloria Mutis, quien representa al departamento de Santander.

De acuerdo con el duro testimonio de la joven santandereana, su mamá fue diagnosticada con cáncer de ovarios tiempo después de su nacimiento, enfermedad que afortunadamente logró vencer.

Sin embargo, fue a sus 11 años cuando su vida tomó un rumbo inesperado con la pérdida de su padre, quien luchó contra un cáncer de estómago que le hizo metástasis y lamentablemente lo llevó a partir de este plano terrenal.

Miss Santander abrió su corazón en Miss Universe Colombia. Foto | Canal RCN.

En medio de su desgarrador relato, la candidata recordó con los ojos llorosos lo difícil que fue sobreponerse tras sufrir esta pérdida, pues justamente era él quien el sostén de la familia.

Pese a lo que significó atravesar este dolor para ella y su familia, Mutis resaltó la fortaleza de su madre para asumir el rol de mamá y papá al mismo tiempo y así mismo mantenerlos a flote mientras poco a poco superaban este inmenso dolor.

Miss Santander contó su historia de vida en Miss Universe Colombia. Foto | Canal RCN.

¿Cuál es la historia de vida de Gloria Mutis, Miss Santander en Miss Universe Colombia, el reality?

A pesar de no tener físicamente la presencia de su padre, Gloria no dudó en recordarlo entre lágrimas con amor como un hombre trabajador, responsable y amoroso y entregado a su familia.

Finalmente, la participante del certamen de belleza reveló que a sus 18 años inició su carrera como modelo profesional. Hoy en día la joven tiene 28 años y expresó sentirse orgullosa de poder representar a las mujeres de su región, quienes se destacan por su resiliencia y su capacidad para seguir adelante en medio de los obstáculos.

Por ahora, Gloria junto a las demás aspirantes al título de Miss Universe Colombia, se encuentra haciendo su mejor esfuerzo por mantenerse en las primeras cinco posiciones, pues de esto dependerá asegurar un lugar en la gran final del certamen