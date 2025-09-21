Así habría reaccionado Aida Victoria Merlano al video de su esposo despechado

Crecen los rumores de la posible separación entre Aida Victoria Merlano y su esposo, el empresario Juan David Tejada.

Resulta que Aida Victoria Merlano no ha vuelto a aparecer en redes sociales junto al papá de su hijo; algo que es raro porque meses atrás derrochaban amor por montones. Inclusive, los internautas y seguidores no paraban de halagar a la pareja.

¿El esposo de Aida Victoria Merlano está despechado?

En las plataformas digitales se esparció un clip protagonizado por Juan David Tejada junto a dos amigos. Según lo que se puede interpretar en el video, el esposo de Aida Victoria Merlano estaría despechado.

Pero lo anterior no fue todo, ya que el empresario dio un contundente mensaje que automáticamente fue relacionado con la influencer. Esto debido a que Tejada dio A modo de consejo las palabras de que es mejor nunca enamorarse.

Esposo de Aida Victoria Merlano apareció despechado en video | Foto del Canal RCN.

Pues bien, tras el video, Aida Victoria Merlano subió una historia a su perfil de Instagram, con siete millones y medio de seguidores, el cual fue tomado como lo que habría sido su reacción ante el que sería el despecho de su compañero sentimental y padre de su hijo.

¿Cómo habría reaccionado Aida Victoria Merlano al despecho de Juan David Tejada?

De acuerdo con la descripción del video, Merlano mostró su personalidad. En ese sentido, la creadora de contenido apareció en una bodega detallando que había mucho calor en el espacio.

"Imagínate la potra de Colombia acá, pasando necesidades", expresó Aida Victoria Merlano.

Luego de esto, la mujer sel Caribe se mostró en diferentes puntos y con distintas emociones. Dijo que llegó como una diva, pero terminó como una trasnochada con su hijo.

Por lo que se puede interpretar, el video sería de un trabajo de campaña de Aida Victoria Merlano. Sin embargo, como en redes sociales nada pasa por alto, los internautas y usuarios digitales se atrevieron a especular que el clip tendría doble sentido en medio de la posible crisis amorosa que la creadora de contenido estaría enfrentando con su esposo.

Por ahora, no hay un comunicado o declaración oficial que dé sustento de que Aida Victoria Merlano ya no está junto a Juan David Tejada.