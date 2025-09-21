Mencionan a las 'Chicas Fuego' en plena boda de 'El Negro' Salas, ¿qué dijeron? | VIDEO

El actor Luis Fernando Salas, también conocido como 'El Negro' Salas, fue el altar y se casó con Ana María Espinosa.

Cuando participó en La casa de los famosos Colombia 2025, el actor había manifestado su deseo de casarse con Ana María, así que la espera terminó e hizo realidad el sueño de sellar su amor al lado de la persona que tanto quiere.

Artículos relacionados Yailin Se filtró supuesto video privado de Yailin, expareja de Anuel, con famoso influenciador

¿Cuáles exparticipantes de La casa de los famosos Colombia fueron a la boda de 'El Negro' Salas?

El matrimonio se llevó a cabo en un espacio privado. Como siempre pasa, la pareja se llevó las felicitaciones por esta nueva etapa en sus vidas, a la vez que los invitados también fueron de total atención.

Lo anterior porque al matrimonio fueron varios exparticipantes del reality del Canal RCN, además, también hubo ausencias.

Precisamente, entre los asistentes, estuvieron Fernando 'El Flaco' Solórzano, La Liendra, Emiro Navarro, Camilo Trujillo, Norma Nivia y Mateo Varela. Entre las ausencias, no estuvo José Rodríguez ni Yina Calderón.

'El Negro' Salas se casó con Ana María Espinosa | Foto del Canal RCN.

Ante esto, en uno de los momentos para tomar la fotografía del recuerdo del grupo, fueron mencionadas las 'Chicas Fuego' de La casa de los famosos Colombia, algo que generó distintas opiniones en las redes sociales.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Aida Victoria Merlano rompió el silencio en medio de rumores de ruptura: "Todos tenemos problemas"

¿Por qué mencionaron a las 'Chicas Fuego' en la boda de 'El Negro' Salas?

Sí, aunque ya se terminó hace un buen tiempo el formato de convivencia, el team de las 'Chicas Fuego' fue mencionado en el matrimonio de 'El Negro' Salas y Ana María Espinosa.

"A la tres gritamos Chicas fuego", dijo 'EL Flaco' Solórzano.

Por su parte, Emiro Navarro optó por cantar la canción del team que se fragmentó mientras avanzaba el reality. El resto contestó con risas.

Tras la mención de las 'Chicas fuego' (Karina García, Yina Calderón, La Toxi costeña y Lady Tabares), los internautas comentaron. Entre lo que más se puede leer es que en la celebración no estuvo Melissa Gate.

'Chicas fuego' (La Toxi costeña, Karina García, Yina Calderón y Lady Tabares) | Foto del Canal RCN.

De igual forma, se interpretan mensajes como "los mejores", "hay que decirles wow para que no lloren", "ya pueden ir superando eso", entre muchos más.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Esposo de Aida Victoria Merlano apareció despechado en video: "No se enamoren nunca"

Todavía es una incógnita por qué Melissa Gate no fue, a la vez que José Rodríguez. Por su parte, Yina Calderón reveló que no fue invitada, pero que lo entendía.