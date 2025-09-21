Esposo de Aida Victoria Merlano apareció despechado en video: "No se enamoren nunca"

No se sabe cómo es la relación actual que tiene Aida Victoria Merlano con su esposo, el empresario Juan David Tejada. Sin embargo, se han cultivado rumores de que la pareja estaría en crisis.

¿Aida Victoria Merlano terminó con su esposo?

Aida Victoria Merlano se estrenó como mamá hace unos meses. En un comienzo tanto la influencer como su esposo aparecían juntos en redes sociales, pero luego eso fue cambiando.

A raíz de la ausencia de Juan David Tejada, los internautas comenzaron a especular de que, probablemente, Aida Victoria ya no estaría con su compañero sentimental o, al menos, la relación se estaría fragmentando.

Es el momento en el que se desconoce si la pareja sigue estando junta o no. Pese a esto, comenzó a rondar un video del empresario en el que supuestamente estaría despechado.

Por obvias razones, el clip avivó los rumores de la que sería la crisis amorosa con Aida Victoria Merlano.

Aida Victoria Merlano tuvo un hijo con Juan David Tejada | Foto del Canal RCN.

¿Cuál es el video del esposo de Aida Victoria Merlano despechado?

En el video, que no deja de ser replicado en las distintas plataformas digitales, se encuentra el esposo de Aida Victoria acompañado de unos amigos.

En efecto, uno de los allegados al empresario le pidió un consejo para el despecho, el cual fue tomado como lo que sería una indirecta para la influencer.

"Que no se enamoren nunca", expresó Juan David Tejada.

En el video, es posible denotar que el esposo de Aida Victoria Merlano no se encontraría del todo bien, pues sus gestos parecían de tristeza.

Asimismo, el mismo allegado de Tejada expresó que le iban a quitar el despecho, pero luego otro de sus amigos manifestó que eso era mentira.

Por lo tanto, es el momento en el que no se sabe si el empresario sigue al lado de la creadora de contenido, con quien tuvo a su hijo Emiliano, o terminaron su relación.

Las sospechas sobre la posible crisis entre Aida Victoria Merlano y su esposo nacieron luego de que la influencer ha compartido videos únicamente con su hijo. Para los internautas, puede que la creadora de contenido ya no viva con el empresario.