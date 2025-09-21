Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Esposo de Aida Victoria Merlano apareció despechado en video: "No se enamoren nunca"

Juan David Tejada, esposo de Aida Victoria Merlano, se mostró afectado por el amor y avivó los rumores de ruptura.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Aida Victoria Merlano
Esposo de Aida Victoria Merlano apareció despechado en video | Foto del Canal RCN.

No se sabe cómo es la relación actual que tiene Aida Victoria Merlano con su esposo, el empresario Juan David Tejada. Sin embargo, se han cultivado rumores de que la pareja estaría en crisis.

Artículos relacionados

¿Aida Victoria Merlano terminó con su esposo?

Aida Victoria Merlano se estrenó como mamá hace unos meses. En un comienzo tanto la influencer como su esposo aparecían juntos en redes sociales, pero luego eso fue cambiando.

A raíz de la ausencia de Juan David Tejada, los internautas comenzaron a especular de que, probablemente, Aida Victoria ya no estaría con su compañero sentimental o, al menos, la relación se estaría fragmentando.

Es el momento en el que se desconoce si la pareja sigue estando junta o no. Pese a esto, comenzó a rondar un video del empresario en el que supuestamente estaría despechado.

Por obvias razones, el clip avivó los rumores de la que sería la crisis amorosa con Aida Victoria Merlano.

Aida Victoria Merlano
Aida Victoria Merlano tuvo un hijo con Juan David Tejada | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

¿Cuál es el video del esposo de Aida Victoria Merlano despechado?

En el video, que no deja de ser replicado en las distintas plataformas digitales, se encuentra el esposo de Aida Victoria acompañado de unos amigos.

En efecto, uno de los allegados al empresario le pidió un consejo para el despecho, el cual fue tomado como lo que sería una indirecta para la influencer.

"Que no se enamoren nunca", expresó Juan David Tejada.

En el video, es posible denotar que el esposo de Aida Victoria Merlano no se encontraría del todo bien, pues sus gestos parecían de tristeza.

Asimismo, el mismo allegado de Tejada expresó que le iban a quitar el despecho, pero luego otro de sus amigos manifestó que eso era mentira.

Por lo tanto, es el momento en el que no se sabe si el empresario sigue al lado de la creadora de contenido, con quien tuvo a su hijo Emiliano, o terminaron su relación.

Artículos relacionados

Las sospechas sobre la posible crisis entre Aida Victoria Merlano y su esposo nacieron luego de que la influencer ha compartido videos únicamente con su hijo. Para los internautas, puede que la creadora de contenido ya no viva con el empresario.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

'El Negro' Salas, Ana María Espinosa, Karina García, La Toxi costeña, Yina Calderón, Lady Tabares Luis Fernando Salas

Mencionan a las 'Chicas Fuego' en plena boda de 'El Negro' Salas, ¿qué dijeron? | VIDEO

'El Negro' Salas se casó con Ana María Espinosa. En el evento, hasta las 'Chicas Fuego' no pasaron por alto.

Karina García Karina García

Karina García reaccionó a comentario de que tenía cara de embarazada y les tiró a sus exnovios

Karina García respondió el tema de embarazo en su vida, a la vez que un consejo a la hora de considerar tener un bebé.

Valentina Taguado en MasterChef Celebrity 2025. Valentina Taguado

Valentina Taguado estalla contra quienes le preguntan por el ganador de MasterChef

Valentina Taguado expresó su molestia ante la pregunta que recibe frecuentemente sobre el nombre del supuesto ganador del reality.

Lo más superlike

Miss Universe Colombia, el reality Miss Universe Colombia

IA reveló las 5 candidatas que pasarían a la final de Miss Universe Colombia en medio de la polémica

La IA hizo su predicción y dio el nombre de las 5 participantes que pasarán directo a la gran final de Miss Universe Colombia, el reality.

Falleció la periodista Débora Estrella en accidente aéreo Talento internacional

Falleció la periodista y presentadora Débora Estrella a sus 43 años en accidente aéreo

Ayda Valencia habló del caso de B-King Talento nacional

Claravidente hizo angustiante predicción sobre B-King: "Él ya no está en este plano"

Foto de Shakira en su infancia Shakira

Tía de Shakira comparte foto inédita de la cantante en su infancia durante el Carnaval de Barranquilla

Talento internacional

¿Qué es la poliomielitis, la enfermedad que padeció el cineasta Robert Redford?