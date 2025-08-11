Westcol reaccionó a las acusaciones de plagio por su más reciente lanzamiento musical

El pasado sábado 1 de noviembre, el streamer colombiano Westcol estrenó a través de su productora su más reciente lanzamiento musical junto a otros artistas. Sin embargo, el tema llamó la atención al ser comparado con la canción de una icónica serie animada, a tal punto que lo acusaron de plagio.

¿Por qué internautas acusan de plagio a Westcol tras el estreno de su reciente canción?

En redes sociales se comenzó a viralizar un comparativo de la nueva canción de Westcol junto a Leandro, Keicy y Leandro Santos titulada ‘P3rra’ con el sencillo de la icónica serie animada de Disney Phineas y Ferb.

Y es que para muchos internautas el ritmo de ambas canciones sonaría idénticos, a tal punto de asegurar que Westcol había tomado como inspiración la pista de esta canción y la habría adaptado a su nuevo sencillo.

"Al parecer Westcol copió la canción de 'Mi playa' de Phineas y Ferb. Claramente la canción es evidente que es una réplica exacta de la canción de Phineas y Ferb”, menciona un creador de contenido que hizo el comparativo entre ambas canciones.

¿Cómo reaccionó Westcol al enterarse que estaba siendo acusado de plagio?

Al percatarse de que su canción estaba siendo tendencia en las redes sociales por ser acusada de plagio y no por haber gustado a los internautas, Westcol decidió romper el silencio y pronunciarse por medio de sus plataformas digitales.

Con el video del creador de contenido que realizó el comparativo entre su canción y la de Phineas y Ferb reposteado por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Westcol respondió de manera sarcástica que lo que habían hecho en realidad era haber arreglado el tema musical de la caricatura.

“Arreglamos ese tema”, escribió el streamer junto a varios emojis riendo.

Lo cierto es que el lanzamiento musical de Westcol ha logrado acumular cerca de 140 mil vistas en una semana, y más de veinte mil ‘me gusta’.