Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Westcol reaccionó a las acusaciones de plagio por su más reciente lanzamiento musical

Tras las acusaciones de plagio por su más reciente lanzamiento musical, Westcol decidió responder públicamente.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Westcol se defiende tras ser señalado de copiar una canción famosa
¿Plagio o coincidencia? Así respondió Westcol a las críticas por su nueva canción. (Foto referencia Freepik).

El pasado sábado 1 de noviembre, el streamer colombiano Westcol estrenó a través de su productora su más reciente lanzamiento musical junto a otros artistas. Sin embargo, el tema llamó la atención al ser comparado con la canción de una icónica serie animada, a tal punto que lo acusaron de plagio.

Artículos relacionados

¿Por qué internautas acusan de plagio a Westcol tras el estreno de su reciente canción?

En redes sociales se comenzó a viralizar un comparativo de la nueva canción de Westcol junto a Leandro, Keicy y Leandro Santos titulada ‘P3rra’ con el sencillo de la icónica serie animada de Disney Phineas y Ferb.

Y es que para muchos internautas el ritmo de ambas canciones sonaría idénticos, a tal punto de asegurar que Westcol había tomado como inspiración la pista de esta canción y la habría adaptado a su nuevo sencillo.

Artículos relacionados

"Al parecer Westcol copió la canción de 'Mi playa' de Phineas y Ferb. Claramente la canción es evidente que es una réplica exacta de la canción de Phineas y Ferb”, menciona un creador de contenido que hizo el comparativo entre ambas canciones.

¿Cómo reaccionó Westcol al enterarse que estaba siendo acusado de plagio?

Al percatarse de que su canción estaba siendo tendencia en las redes sociales por ser acusada de plagio y no por haber gustado a los internautas, Westcol decidió romper el silencio y pronunciarse por medio de sus plataformas digitales.

Artículos relacionados

Con el video del creador de contenido que realizó el comparativo entre su canción y la de Phineas y Ferb reposteado por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Westcol respondió de manera sarcástica que lo que habían hecho en realidad era haber arreglado el tema musical de la caricatura.

“Arreglamos ese tema”, escribió el streamer junto a varios emojis riendo.

Lo cierto es que el lanzamiento musical de Westcol ha logrado acumular cerca de 140 mil vistas en una semana, y más de veinte mil ‘me gusta’.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Camilo Trujillo ha estado muy activo en redes sociales tras su participación en La casa de los famosos Colombia. Camilo Trujillo

Camilo Trujillo desató risas y elogios con su extraño baile: “Los pasos prohibidos”

Camilo Trujillo llamó la atención de sus seguidores con su reciente baile y provocó muchas reacciones en pocos minutos.

Mariana Zapata dejó claro que no quiere irse de La casa de Alofoke para verse cara a cara a Melissa Gate Melissa Gate

Previo a la entrada de Melissa Gate, Mariana Zapata cuenta por qué se dejaron de hablar

Mariana Zapata dejó claro que no quiere irse de La casa de Alofoke para verse cara a cara a Melissa Gate.

La razón por la que Yina Calderón se fue contra La Piry Yina Calderón

EN VIDEO: Esta fue la razón por la que Yina perdió el juicio y se fue contra La Piry

Esta fue la manzana de la discordia para que Yina Calderón se lanzara impulsivamente contra la dominicana.

Lo más superlike

Esteban Valdez recordó el estrecho vínculo que unía a su padre con La Chilindrina. Talento internacional

Hijo de Ramón Valdez contó sorprendente detalle sobre su padre y La Chilindrina: “Sufrió mucho”

Esteban Valdez, hijo del actor que dio vida a ‘Don Ramón’ en El Chavo del 8, habló de la estrecha relación de él con La Chilindrina.

Valentina Taguado, Alejandra Ávila y Violeta Bergonzi, participantes de MasterChef Celebrity. MasterChef Celebrity Colombia

Esta es la celebridad que más “cachetes” ha recibido de Jorge Rausch en MasterChef, ¿inesperado?

Carín León en el Campín en Bogotá Talento internacional

Carín León en Bogotá: luces, mariachi y el Campín entregado por completo

Muere famosa influencer Bárbara Borges en medio de un atentado mientras se movilizaba en un taxi Influencers

Muere famosa influencer tras atentado mientras se trasladaba en un taxi

Manelyk González admitió que vive con una enfermedad tras hacer dietas extremas Influencers

Manelyk González revela la enfermedad que le dejó las dietas extremas: “Por querer estar delgada”