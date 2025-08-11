Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Marcela Reyes reveló que teme por su vida: "he blindado todo"

La Dj Marcela Reyes reveló que dejó videos grabados con detalles nunca contados si le pasa algo.

Marcela Reyes teme por su vida

La Dj Marcela Reyes se pronunció ante sus millones de fanáticos sobre una fuerte predicción sobre su futuro.

¿Qué predicción circula sobre Marcela Reyes?

En redes sociales se ha vuelto viral la predicción de 'Alexandra Vidente' en la que se revela que Marcela Reyes estará en peligro y que debe cuidarse porque va a sufrir un atentad* contra su vida.

Marcela Reyes sobre predicción de vidente

¿Cómo reaccionó Marcela Reyes ante dicha predicción sobre su futuro?

La empresaria reaccionó al respecto en sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de tres millones de seguidores, donde señaló que, aunque es muy creyente en Dios sabe que hay otros dones en el mundo y al conocer dicha predicción entró en pánico.

"Me dio muchísimo pánico, yo amo a Dios y es él el único que tiene la última palabra, pero también soy consiente que hay personas que tienen dones especiales (...) inmediatamente empecé a blindar puertas de la casa, organicé el sistema de seguridad, mi otra camioneta la mandé a blindar, sí tomé medidas", expresó.

Señaló que actualmente hay personas que hacen daño sin tener motivos para hacerlo porque están tan frustrados que no han podido hacer lo que ella sí y se llenan de rabia y envidia.

Marcela Reyes teme por su vida

Asimismo, indicó que ya no frecuenta los lugares a los que solía ir y que prácticamente no está saliendo de su casa.

"Estoy demasiado precavida, he tenido noches enteras en las que no dormía, yo decía 'Dios mío donde me pase algo' porque mi mayor preocupación es mi hijo", mencionó.

De igual manera, contó que grabó varios videos con detalles personales que no ha revelado y los entregó a personas de su entera confianza para que los revele en caso de que a ella le llegue a pasar algo.

"No soy la misma mujer de antes. Cambié muchos hábitos y también dejé muchas personas atrás", comentó.

Por ahora sus fanáticos siguen pidiéndole que se siga cuidando, en especial en espacios públicos, mientras que otros le han mencionado que no debería prestarle atención a esas predicciones, pues no siempre suelen acertar.

