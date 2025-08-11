Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Exnovio de Mariana Zapata arremetió en su contra: "es interesada"

El creador de contenido Santiago Arroyave se fue contra la influenciadora Mariana Zapata.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Santiago Arroyave contra Mariana Zapata
Santiago Arroyave se va en contra de Mariana Zapata/Canal RCN

La influenciadora Mariana Zapata recibió fuertes críticas de su expareja, el creador de contenido Santiago Arroyave.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Santiago Arroyave sobre Mariana Zapata?

A través de una transmisión en vivo en una de sus redes sociales se pronunció sobre qué opina sobre Mariana Zapata luego de que recordaran su relación en La casa de Alofoke, reality en el que se encuentra la paisa participando.

Exnovio de Mariana Zapata en contra de la influencer

El joven detalló que nunca quiso hablar de ella ni revelar cosas de su relación, esperando que el tiempo hablara por si mismo y siente que ya es momento de sincerarse al respecto tildándole de "interesada".

"Después de que terminó conmigo, vi que a la semana estaba con otro, luego que con un futbolista, luego que con Blesdd, a mí todo me llegaba", confesó.

Señaló que, ella siempre está con quien sienta que le funciona o le sirve más.

"Mariana le llegó a Mr Stiven por interesada, a lo bien hay que hablar las cosas en serio cuando una persona es interesada. Ella mantiene de palo en palo y cuando el árbol no le esté dando frutos o siento que otro árbol me da más frutos me tiro para allá, estoy hablando la real", agregó.

Asimismo, indicó que por eso le dicen "el plato típico de Colombia", coincidiendo con muchos internautas.

Artículos relacionados

¿Mariana Zapata reaccionó a las declaraciones de su exnovio Santiago Arroyave?

Debido a que ella se encuentra en dicho reality en República Dominicana está alejada de dicha polémica, por lo que, hasta el momento desconoce lo que el influenciador dijo sobre ella, pero sus fanáticos esperan que una vez salga de la competencia pueda responderle.

Mariana zapata criticada por su exnovio

Por ahora, Mariana Zapata sigue disfrutando de su participación en el programa de Alofoke, cuya llegada ha generado gran controversia debido a su romance con el cantante JLexis, quien también está participando en el reality y se estaba relacionando con una de sus compañeras.

Artículos relacionados

Por su parte, Santiago Arroyave sigue respondiendo a críticas y entreteniendo a sus fanáticos en redes sociales, a quienes les gusta tanto su contenido de humor y estilo de vida.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Camilo Trujillo ha estado muy activo en redes sociales tras su participación en La casa de los famosos Colombia. Camilo Trujillo

Camilo Trujillo desató risas y elogios con su extraño baile: “Los pasos prohibidos”

Camilo Trujillo llamó la atención de sus seguidores con su reciente baile y provocó muchas reacciones en pocos minutos.

Mariana Zapata dejó claro que no quiere irse de La casa de Alofoke para verse cara a cara a Melissa Gate Melissa Gate

Previo a la entrada de Melissa Gate, Mariana Zapata cuenta por qué se dejaron de hablar

Mariana Zapata dejó claro que no quiere irse de La casa de Alofoke para verse cara a cara a Melissa Gate.

La razón por la que Yina Calderón se fue contra La Piry Yina Calderón

EN VIDEO: Esta fue la razón por la que Yina perdió el juicio y se fue contra La Piry

Esta fue la manzana de la discordia para que Yina Calderón se lanzara impulsivamente contra la dominicana.

Lo más superlike

Esteban Valdez recordó el estrecho vínculo que unía a su padre con La Chilindrina. Talento internacional

Hijo de Ramón Valdez contó sorprendente detalle sobre su padre y La Chilindrina: “Sufrió mucho”

Esteban Valdez, hijo del actor que dio vida a ‘Don Ramón’ en El Chavo del 8, habló de la estrecha relación de él con La Chilindrina.

Valentina Taguado, Alejandra Ávila y Violeta Bergonzi, participantes de MasterChef Celebrity. MasterChef Celebrity Colombia

Esta es la celebridad que más “cachetes” ha recibido de Jorge Rausch en MasterChef, ¿inesperado?

Carín León en el Campín en Bogotá Talento internacional

Carín León en Bogotá: luces, mariachi y el Campín entregado por completo

Muere famosa influencer Bárbara Borges en medio de un atentado mientras se movilizaba en un taxi Influencers

Muere famosa influencer tras atentado mientras se trasladaba en un taxi

Manelyk González admitió que vive con una enfermedad tras hacer dietas extremas Influencers

Manelyk González revela la enfermedad que le dejó las dietas extremas: “Por querer estar delgada”