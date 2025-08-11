Exnovio de Mariana Zapata arremetió en su contra: "es interesada"

La influenciadora Mariana Zapata recibió fuertes críticas de su expareja, el creador de contenido Santiago Arroyave.

¿Qué dijo Santiago Arroyave sobre Mariana Zapata?

A través de una transmisión en vivo en una de sus redes sociales se pronunció sobre qué opina sobre Mariana Zapata luego de que recordaran su relación en La casa de Alofoke, reality en el que se encuentra la paisa participando.

El joven detalló que nunca quiso hablar de ella ni revelar cosas de su relación, esperando que el tiempo hablara por si mismo y siente que ya es momento de sincerarse al respecto tildándole de "interesada".

"Después de que terminó conmigo, vi que a la semana estaba con otro, luego que con un futbolista, luego que con Blesdd, a mí todo me llegaba", confesó.

Señaló que, ella siempre está con quien sienta que le funciona o le sirve más.

"Mariana le llegó a Mr Stiven por interesada, a lo bien hay que hablar las cosas en serio cuando una persona es interesada. Ella mantiene de palo en palo y cuando el árbol no le esté dando frutos o siento que otro árbol me da más frutos me tiro para allá, estoy hablando la real", agregó.

Asimismo, indicó que por eso le dicen "el plato típico de Colombia", coincidiendo con muchos internautas.

¿Mariana Zapata reaccionó a las declaraciones de su exnovio Santiago Arroyave?

Debido a que ella se encuentra en dicho reality en República Dominicana está alejada de dicha polémica, por lo que, hasta el momento desconoce lo que el influenciador dijo sobre ella, pero sus fanáticos esperan que una vez salga de la competencia pueda responderle.

Por ahora, Mariana Zapata sigue disfrutando de su participación en el programa de Alofoke, cuya llegada ha generado gran controversia debido a su romance con el cantante JLexis, quien también está participando en el reality y se estaba relacionando con una de sus compañeras.

Por su parte, Santiago Arroyave sigue respondiendo a críticas y entreteniendo a sus fanáticos en redes sociales, a quienes les gusta tanto su contenido de humor y estilo de vida.