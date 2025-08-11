Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Feid sorprendió con drástico cambio de look, ¿cerrando ciclos?

El artista Feid sorprendió a sus millones de fanáticos con su nueva imagen y mencionan a Karol G.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Feid cambia de look
Feid luce nueva imagen/AFP: Hector Vivas

El cantante Feid sorprendió a sus millones de fanáticos en redes sociales con un nuevo look, el cual relacionan con Karol G.

¿Por qué Feid se cambió de look?

A través e su cuenta de Instagram, donde tiene más de 14 millones de seguidores, compartió un carrusel de fotografías en las que mostró su radical cambio de imagen.

Feid se rapó totalmente

En las imágenes primero se mostró en medio de los premios de Los 40 España, donde recibió un importante reconocimiento y a donde asistió muy elegante, pero usando gorra, por lo que muchos no se percataron de su nueva imagen.

Al fina agregó instantáneas en medio de su cambio de look, donde se rapó totalmente y se quitó sus mechones, donde estaba tinturado de verde, el color que ha apropiado en su marca personal y que tanto loa ha caracterizado.

"RENACIMIENTO. Encerrado hasta nuevo aviso. GRACIASSSSSS a los 40 España por este parche tan Increíble y al Maestro Lord Pijista por esos arreglos impecables", escribió en la descripción de la publicación.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el cambio de look de Feid?

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde lo llenaron de felicitaciones por su galardón, pero también lo elogiaron por su nueva imagen, detallando lo bien que se ve así.

Sin embargo, otros no dudaron en señalar que se veía mejor como estaba antes, mientras que otros no tardaron en mencionar a la cantante Karol G y seguir opinando sobre su las especulaciones que han surgido alrededor de ellos sobre una supuesta ruptura.

Feid cambia de look y le recuerdan a Karol G

Algunos señalaron que podría ser una señalar de cerrar ciclos tras haber terminado con la Bichota, mientras que otros indicaron que podría tratarse de una nueva etapa del Ferxxo, indicando que sigue en relación con la paisa pese a los rumores que han circulado.

Por el momento, ninguno de los dos ha querido pronunciarse sobre dichas suposiciones acerca de su relación.

Por ahora, el cantante sigue entreteniendo a sus millones de fanáticos en redes sociales con su contenido y trabajando en nueva música, con la que espera seguir cautivando a sus admiradores alrededor del mundo.

