Valeria Aguilar rompió el silencio sobre lo que siente por Raúl Ocampo tras MasterChef, ¿romance?

Aunque ya pasó un considerable tiempo desde que Valeria Aguilar fue eliminada de MasterChef Celebrity, 10 años, hay muchos que todavía se encuentran afectados porque no la van a ver más en el formato de cocina del Canal RCN.

Como sucede con cada exparticipante de la competencia culinaria, Valeria fue interrogada respecto a su experiencia en MasterChef. Sin embargo, aprovechó la época de Amor y Amistad para responder algunas cuestiones, siendo una de ellas relacionada con el actor Raúl Ocampo.

Artículos relacionados Yailin Se filtró supuesto video privado de Yailin, expareja de Anuel, con famoso influenciador

¿Valeria Aguilar tendría un romance con Raúl Ocampo?

Resulta que hay quienes opinan que entre Valeria y Raúl podría gestarse algo más que una amistad, así que la influencer paisa rompió el silencio y confesó lo que siente por el actor que conoció en las instalaciones del Canal RCN.

De acuerdo con la joven, le gusta Raúl y sus palabras generaron revuelo en las plataformas de interacción social. Lo anterior porque se le pidió a Valeria elegir a alguien de la cocina para tener un romance y contestó que esa persona sería Raúl Ocampo.

Valeria Aguilar confesó que le gusta Raúl Ocampo | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Aida Victoria Merlano rompió el silencio en medio de rumores de ruptura: "Todos tenemos problemas"

"A Raúl, porque Raúl está muy guapo. Es que a todas les gusta Yepes, a mí me gusta Raúl", aseguró Valeria Aguilar.

Es preciso decir que Valeria y Raúl tienen una amistad que, por lo que se puede interpretar en las redes sociales, es sólida junto a la locutora Valentina Taguado.

¿Cuál ha sido la peor cita que ha tenido Valeria Aguilar?

Otra de las preguntas que Valeria Aguilar respondió por Amor y Amistad fue que ella no cocinaría en la primera cita para impresionar, sino que pediría un domicilio, lo serviría y haría pasar el plato por ella.

Además, comentó que no ha recibido un regalo costoso para la fecha, aparte de las cartas que son lo más valioso. No obstante, remarcó que no celebra el Día del Amor y la Amistad.

Valeria Aguilar no celebra Amor y Amistad | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados Manuela Gómez Manuela Gómez y Aida Victoria Merlano presumen su nuevo físico: ambas redujeron medidas, así lucen

Para finalizar, Valeria Aguilar relató que la peor cita que ha tenido en su vida fue con un hombre que la invitó a un restaurante vegetariano, pues jocosamente respondió que algo que "no haya tenido alma" no le sirve.

Revive los capítulos de MasterChef Celebrity, 10 años, en la app del Canal RCN. Haciendo clic aquí.