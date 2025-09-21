Manuela Gómez y Aida Victoria Merlano presumen su nuevo físico: ambas redujeron medidas, así lucen

La presentadora Paola Usme ahora es la esposa del influenciador Fitness conocido como Potro. La pareja se dio el sí en un gran evento en Medellín, en el que asistieron diversos rostros de la farándula colombiana, entre ellos Manuela Gómez y Aida Victoria Merlano.

Artículos relacionados Yailin Se filtró supuesto video privado de Yailin, expareja de Anuel, con famoso influenciador

Ambas siendo madres, Aida Victoria Merlano y Manuela Gómez derrocharon belleza con sus trajes para el matrimonio. Sin embargo, lo que más asombro causó fue las figuras con las que cada una cuenta.

¿Cómo se ve la figura de Manuela Gómez y Aida Victoria Merlano tras ser madres?

Semanas atrás, Manuela fue el foco de atención al revelar que ha bajado considerablemente de peso. Mientras tanto, Aida Victoria Merlano sorprendió por el hecho de que tras dar a luz a su hijo Emi su figura prácticamente quedó intacta.

Pues bien, Manuela y Aida Victoria no pasaron de manera desapercibida en el matrimonio de Paola y Potro; ambas utilizaron vestidos de color negro y dejaron ver sus conservados físicos.

Aida Victoria Merlano y Manuela Gómez han cambiado notoriamente | Foto del Canal RCN.

Bailando y sonriendo, la dupla de influenciadoras se robaron el show. Ambas aparecieron bailando y no dudaron en enaltecerse entre sí, a la vez que en el video se escucha a un hombre destacando que ambas son mamás y se ven fenomenales.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Aida Victoria Merlano rompió el silencio en medio de rumores de ruptura: "Todos tenemos problemas"

Sin más detalles, este es el clip que muestra a Manuela Gómez y Aida Victoria Merlano con sus físicos actuales:

¿Cuánto peso ha perdido Manuela Gómez?

El cambio de la figura de Manuela Gómez vino acompañado de un nuevo estilo. La exprotagonista de novela se encuentra completamente satisfecha con su transformación tras bajar peso.

De acuerdo con la empresaria, en su proceso de sentirse mejor con ella mismo, ya ha llegado a perder 20 kilos. Además, su imagen tiene un aura diferente, en comparación con la de meses atrás.

Artículos relacionados Influencers ¿Karina García terminó su relación con Altafulla? Esto es lo que sabe Yaya Muñoz

Luego de tener a su hija Samantha, la influencer incrementó en tallas. Asimismo, en su momento, preocupó por su estado de salud, en medio de que rompió el silencio y detalló que volvió a estar soltera, pues terminó con el papá de su hija, quien es llama Juan Pablo Restrepo, conocido como 'JP Gringo'.