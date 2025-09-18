¿Karina García terminó su relación con Altafulla? Esto es lo que sabe Yaya Muñoz

Se ha venido esparciendo el rumor de que, probablemente, la relación sentimental entre Karina García y Andrés Altafulla habría llegado a su fin.

Tanto Karina como Altafulla no han aparecido juntos en redes sociales, razón por la que se prevé lo que sería una crisis de pareja.

Aunque ni la influencer ni el cantante se han pronunciado, la que sí lo hizo fue la presentadora Yaya Muñoz.

¿Qué reveló Yaya Muñoz sobre la relación de Karina García y Altafulla?

Yaya Muñoz estuvo en la propuesta de 'Dímelo King', allí fue interrogada sobre si se habría terminado la relación entre Karina y Altafulla, así que la comunicadora social contó lo que sabe.

Yaya Muñoz habló de la relación de Karina García y Altafulla | Foto del Canal RCN.

Según la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, en su conocimiento está que la paisa y el barranquillero siguen juntos; algo que es creíble para algunos y para otros no.

"De lo que yo sé es que él (Altafulla) está en sus labores y su gira, y Karina está en su trabajo. No miento, de verdad, cada uno está enfocado. Pasa algo y es que uno al comienzo está en muy en la relación, pero cada uno tiene que hacer lo de cada uno", expresó Yaya Muñoz.

Yaya Muñoz tuvo que ponerse seria tras las declaraciones sobre Karina García y Altafulla, puesto que la acusaron de estar mintiendo y saber otras cosas de la pareja.

Karina García y Andrés Altafulla no han vuelto a aparecer juntos en redes | Foto del Canal RCN.

¿Karina García y Altafulla van a terminar?

Muñoz agregó que dado el caso en el que la relación de la influencer y el artista no llegue a prosperar, lo más justo es que la dupla se pronuncie a través de redes sociales.

"Es lo mínimo que uno se debe por la gente. Si yo llego a terminar mi relación con José se los hago saber", precisó.

Para terminar, las especulaciones sobre la posible crisis entre Karina y Altafulla dieron paso para que se dijera que si llegan a terminar, lo darían a conocer mediante un comunicado e incluso se dejarían de seguir.

En adición, Yaya Complementó que le gustaría que como amiga Altafulla le pida a Karina que sean novios, pero con toda una planeación romántica porque la modelo antioqueña se lo merece.