Yaya Muñoz lanzó cruda indirecta para La Toxi costeña y despertó la polémica, ¿qué dijo?

Yaya Muñoz se desquitó de los que la han criticado, aunque todo parece que aprovechó para irse en contra de La Toxi costeña.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Yaya Muñoz, La Toxi costeña
Yaya Muñoz lanzó cruda indirecta para La Toxi costeña y despertó la polémica | Foto del Canal RCN.

Continúan las diferencias entre los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia 2025. Ya pasaron meses desde que se terminó el reality del Canal RCN, pero todavía es el momento en el que hace eco en redes sociales.

Precisamente, entre lo más nuevo, la presentadora Yaya Muñoz lanzó una cruda indirecta para Cindy Ávila, conocida artísticamente como La Toxi costeña.

¿Cuál fue la indirecta de Yaya Muñoz para La Toxi costeña?

A través de la propuesta de 'Dímero King', Yaya Muñoz asombró no solo por su personalidad frente a los micrófonos, sino que aprovechó las pantallas para desahogarse.

Aunque no dijo puntualmente el nombre de La Toxi costeña, los seguidores e internautas tomaron las palabras de Muñoz en contra de la intérprete. En efecto, esto causó alboroto en las plataformas digitales.

Yaya Muñoz
Yaya Muñoz se desquitó de las críticas | Foto del Canal RCN.

Lo que sucedió fue que la comunicadora se desquitó de las diferentes críticas en donde le decían que se aplicara desodorante, así que ella llevó un producto para tratar la caspa; haciendo entender que, al parecer, La Toxi costeña sufre de esta condición.

"Yo siempre cargo mi desodorante, pero además de eso, traje algo muy especial que le quiero enviar a alguien un tratamiento especial para la caspa, entonces quiero hacerle llegar este detallito que le traje... A ti, querida, sí te abandonó esto. Te lo voy a hacer llegar para que te trates, para ver si consigues marido, porque yo al mío sí lo voy a cuidar muy bien, pero tú no tienes a quién a cuidar", sentenció Yaya Muñoz.

¿La Toxi costeña le respondió a Yaya Muñoz?

Por el momento, La Toxi costeña no ha reaccionado al pronunciamiento de Yaya, dado el caso en el que lo haga significa que la indirecta efectivamente era para la mujer del Caribe.

La Toxi costeña
La Toxi costeña no ha reaccionado | Foto del Canal RCN.

Los que sí han comentado son los usuarios, quienes han consignado diversos puntos de vista tras las palabras de Yaya Muñoz. Por ejemplo, hay quienes dicen que la presentadora "la sacó del estadio" con su indirecta, mientras que, otros no apoyan este tipo de comportamientos.

