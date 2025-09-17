Karina García se encontró con varios excompañeros de reality: uno de ellos es inesperado

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia Karina García ha estado demostrando que se la pasa entrenando en vista de que se enfrentará contra la influencer mexicana Karely Ruíz.

¿Cómo le ha ido a Karina García en sus entrenamientos?

Es común que la modelo paisa comparta con sus seguidores, en especial el proceso que lleva en el gimnasio.

Todos los días, Karina madruga para ejercitarse con su entrenador personal, solo que sorprendió porque en su más reciente aparición en redes sociales estuvo acompañada de nada más y nada menos que varios de sus excompañeros de reality.

Karina García subió una historia a su perfil de Instagram, plataformas en la que ya casi acumula cinco millones de seguidores, y asombró porque posó frente a un espejo con tres exparticipantes de La casa de los famosos.

Karina García ha estado comprometida con el entrenamiento | Foto del Canal RCN.

¿Quiénes son los excompañeros de reality con los que se encontró Karina García?

Dos de las personas con las que, al parecer, entrenó la influencer antioqueña han demostrado tener cercanía, pero hay uno que no se sabía si estaban en buenos o malos términos. Al parecer, este tercer sujeto no tachó a Karina García.

Sin más detalles al respecto. Por un lado, Karina apareció con la pareja conformada por el influenciador fitness José Rodríguez y la presentadora Yaya Muñoz; junto a ellos, por otro lado, también estuvo el creador de contenido Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra.

Sí, Karina García, José Rodríguez, Yaya Muñoz y La Liendra juntos en una sola foto en el gimnasio entrenado, algo que muchos no esperaban ver en las plataformas de interacción social.

En la foto no hay ningún mensaje o descripción, aunque la modelo paisa le incluyó la canción Somos de calle del cantante Daddy Yankee. Esta es la instantánea:

¿Cuándo se enfrentará Karina García contra Karely Ruíz?

El próximo 18 de octubre, Karina García se enfrentará en un evento de boxeo contra la mexicana Karely Ruíz. El evento se llama Stream Fighters, el cual es producido por el streamer WestCol y tendrá lugar en el Coliseo MedPlus de Bogotá.