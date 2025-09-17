Salomón Bustamante por fin habla sobre su vida amorosa: "Ya no estoy con nadie"

Desde hace días, ha venido llamando la atención la vida sentimental del presentador Salomón Bustamante. Esto se debe a que se esparció el rumor de que, aparentemente, se había separado de su esposa, la actriz Laura de León.

Aunque el silencio estaba presente, pues ninguna de las partes se había pronunciado puntualmente, resulta que Salomón hizo una transmisión en vivo donde los internautas lo cuestionaron de manera masiva sobre su relación con Laura, de modo que el famoso decidió responder.

¿Salomón Bustamante se separó de Laura de León? Esto respondió

A través de TikTok, el también actor quedó sorprendido porque dijo que la mayoría de quienes lo estaban mirando en vivo eran interesados en saber si estaba o no soltero. Enseguida, respondió que él no estaba con nadie, pero no se escuchó tan creíble.

"Yo ya no estoy con nadie. Estoy dedicado a estar solo, estoy dedicado a estar tranquilo, no estoy jodiendo con nadie, ya estoy viviendo solo, quité todas las cosas de mi casa, todos los recuerdos de ella, todas las cosas que me hacían recordar a ella", expresó Salomón Bustamante.

Salomón Bustamante hizo una transmisión en vivo | Foto del Canal RCN.

No obstante, las palabras del presentador no tenían concordancia, puesto que mientras hablaba se encontraba en su hogar, además de que iba mostrando fotografías que tiene al lado de Laura de León.

¿Salomón Bustamante está soltero o no?

Pese a lo que contó, Salomón Bustamante no está soltero, todo parece indicar que sigue siendo el esposo de Laura de León y sus declaraciones son sarcásticas; solo que aprovechó el revuelo mediático, a la vez que el interés de los seguidores que tanto lo cuestionan sobre su vida amorosa.

"Estoy feliz y estoy a la orden, ¿oyeron?", agregó.

Ella es Laura de León, esposa de Salomón Bustamante | Foto del Canal RCN.

En la misma corriente de ideas, el actor comentó que nada le recuerda a su "exesposa", todo esto a modo de juego porque en la nevera se encuentran recuerdos al lado de Laura de León, ratificando la unión del hogar.

