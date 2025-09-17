Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Salomón Bustamante por fin habla sobre su vida amorosa: "Ya no estoy con nadie"

Salomón Bustamante les pidió a sus seguidores que no se preocuparan por él y su vida sentimental. "Ya estoy viviendo solo", dijo.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Salomón Bustamante
Salomón Bustamante por fin habla sobre su vida amorosa | Foto del Canal RCN.

Desde hace días, ha venido llamando la atención la vida sentimental del presentador Salomón Bustamante. Esto se debe a que se esparció el rumor de que, aparentemente, se había separado de su esposa, la actriz Laura de León.

Artículos relacionados

Aunque el silencio estaba presente, pues ninguna de las partes se había pronunciado puntualmente, resulta que Salomón hizo una transmisión en vivo donde los internautas lo cuestionaron de manera masiva sobre su relación con Laura, de modo que el famoso decidió responder.

¿Salomón Bustamante se separó de Laura de León? Esto respondió

A través de TikTok, el también actor quedó sorprendido porque dijo que la mayoría de quienes lo estaban mirando en vivo eran interesados en saber si estaba o no soltero. Enseguida, respondió que él no estaba con nadie, pero no se escuchó tan creíble.

"Yo ya no estoy con nadie. Estoy dedicado a estar solo, estoy dedicado a estar tranquilo, no estoy jodiendo con nadie, ya estoy viviendo solo, quité todas las cosas de mi casa, todos los recuerdos de ella, todas las cosas que me hacían recordar a ella", expresó Salomón Bustamante.

Salomón Bustamante
Salomón Bustamante hizo una transmisión en vivo | Foto del Canal RCN.

No obstante, las palabras del presentador no tenían concordancia, puesto que mientras hablaba se encontraba en su hogar, además de que iba mostrando fotografías que tiene al lado de Laura de León.

Artículos relacionados

¿Salomón Bustamante está soltero o no?

Pese a lo que contó, Salomón Bustamante no está soltero, todo parece indicar que sigue siendo el esposo de Laura de León y sus declaraciones son sarcásticas; solo que aprovechó el revuelo mediático, a la vez que el interés de los seguidores que tanto lo cuestionan sobre su vida amorosa.

"Estoy feliz y estoy a la orden, ¿oyeron?", agregó.

Laura de León
Ella es Laura de León, esposa de Salomón Bustamante | Foto del Canal RCN.

En la misma corriente de ideas, el actor comentó que nada le recuerda a su "exesposa", todo esto a modo de juego porque en la nevera se encuentran recuerdos al lado de Laura de León, ratificando la unión del hogar.

Artículos relacionados

"No se preocupen por mí, en mi casa no hay recuerdos, no hay nada. Ya, relájense... Yo estoy disponible y a la orden, que levante la mano el soltero feliz", concluyó Bustamante sin saber si lo que dijo tiene algo de cierto o no.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Paulina Vega Talento nacional

Paulina Vega deja ver un vistazo sobre cómo vive su nueva etapa como madre

Paulina Vega deja ver un vistazo de su maternidad, compartiendo momentos íntimos y reflexiones sobre su nueva vida como madre.

Dos personas mayores sentados frente al mar. Viral

Camilo Cifuentes le cumplió el sueño a dos abuelitos: así fue su reacción

El influenciador, Camilo Cifuentes, conmovió en redes al mostrar la reacción de los dos abuelitos tras hacer su sueño realidad.

Dayro Moreno estuvo de cumpleaños. Ella es su expareja Talento nacional

Dayro Moreno cumplió años: ella es la bella expareja del futbolista, hermana de Sandra Muñoz

Dayro Moreno estuvo de cumpleaños y muchos seguidores se han preguntado sobre quien fue su última pareja. Te contamos quién es.

Lo más superlike

Carolina Sabino revela por qué no usó estrategias en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Carolina Sabino rompe el silencio sobre su forma de competir en MasterChef Celebrity

Carolina Sabino contó la verdad sobre si usó o no estrategias durante su paso por MasterChef Celebrity.

Ricardo Montaner preocupa a sus seguidores por su estado de salud Ricardo Montaner

Ricardo Montaner preocupa a sus seguidores por su estado de salud y un inquietante mensaje en redes

Rauw Alejandro Talento nacional

Rauw Alejandro publica una adivinanza para revelar su nuevo álbum en Instagram

La espera terminó: Alejandro Fernández anunció que su recuperación fue un éxito y retomará su gira internacional. Talento nacional

Alejandro Fernández vivió un momento conmovedor en Las Vegas al subir al escenario con su nieta

Isabella Ladera asiste a los Premios Billboard de la Música Latina 2024 - Mujer presumiendo su talla. Salud y Belleza

Alimentación desinflamatoria: la clave de Isabella Ladera para bajar de peso