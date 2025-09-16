Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valentina Taguado dice quién debía ser eliminado en vez de Valeria en MasterChef: no es Sabino

Valentina Taguado fue lo más sincera posible y dio el nombre del participante que para ella no debía seguir compitiendo en MasterChef.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Claudia Bahamón, Valentina Taguado
Valentina Taguado dice quién debía ser eliminado en vez de Valeria en MasterChef | Foto del Canal RCN.

Recientemente, se presentó una nueva eliminación en MasterChef Celebrity, 10 años, y la participante que salió del formato de cocina fue la influencer paisa Valeria Aguilar.

No obstante, resulta que la eliminación Valeria provocó de todo un poco, ya que algunos consideraban que no era el momento para que la creadora de contenido se fuese de la producción del Canal RCN.

¿Qué pasó con Valentina Taguado en la eliminación de Valeria Aguilar en MasterChef?

Con la decisión ya tomada, fue notorio que la locutora Valentina Taguado terminó completamente triste, ya que cultivó una gran amistad con Valeria en MasterChef.

Pues bien, en la propuesta de 'Qué hay pa' dañar', el nuevo programa en el que trabaja Valentina Taguado, junto a los humoristas Hassam y Johana Velandia, la locutora y participante de MasterChef Celebrity se desahogó y dijo quién para ella era el participante que debía salir en vez de Valeria Aguilar.

Valeria Aguilar, Valentina Taguado
Valentina y Valeria hicieron una gran amistad en MasterChef | Foto del Canal RCN.

Sin filtros, Valentina Taguado primero dijo que ella prefería que cualquiera fuese eliminado en vez de Valeria Aguilar y Raúl Ocampo, ya que son sus amigos. Sin embargo, luego de esto dio un nombre en concreto y lo sorprendente es que no fue el de la actriz Carolina Sabino.

¿Quién debía ser eliminado en vez de Valeria Aguilar en MasterChef Celebrity?, según Valentina Taguado

Carolina Sabino se encuentra en el ojo del huracán porque hay internautas que dicen que ella debía haber salido, por cuenta de una salsa mal preparada, algo con lo que Taguado no está de acuerdo. En vez de esto, reveló que para ella el que debía ser eliminado era el actor Nicolás Montero.

"Le voy a dar un nombre y ni siquiera desde el desprestigio y desde el amor. Yo sé que en ese momento Nicolás Montero ya me había dicho que estaba cansado, entonces, si él estaba así... Digamos que les voy a ser honesta: supongo que querían que dijera Carolina, pero saben por qué no y saben por qué me dolía y me duele lo de Valeria, porque es que son personas que quieren estar ahí, o sea, que se estaban esforzando demasiado y Nico estaba cansado", reveló Valentina Taguado.

Así las cosas, la locutora puntualizó que para ella Montero debía ser eliminado porque, en pocas palabras, no estaba igual de entusiasmado en la competencia que su amiga Valeria Aguilar.

Nicolás Montero
Nicolás Montero continua en MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

