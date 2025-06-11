Luly Bossa rompió el silencio acerca de sus “no” negociables en el amor: esto dijo

En las últimas semanas, miles de internautas se han conectado con el programa de ¿Qué hay pa’ dañar? del Canal RCN, en el que las conductoras Johana Velandia y Valentina Taguado han generado una ola de comentarios por su gran participación y la invitación de reconocidas celebridades.

Por esta razón, una de sus invitadas especiales en el programa fue Luly Bossa , quien compartió varios detalles acerca de su vida y muchos de sus seguidores se han cautivado con la confesión que hizo sobre los “no” negociables que tiene ante el amor.

¿Cuáles son los “no” negociables que tiene Luly Bossa en el amor?

Durante la entrevista de Luly Bossa reveló en el programa de ‘¿Qué hay pa’ dañar?’, varios acontecimientos de su vida personal, en especial, acerca de las expectativas que tiene sobre el amor al estar soltera en estos momentos de su vida y expresó las siguientes palabras:

Esto dijo Luly Bossa acerca de sus no negociables. | Foto: Canal RCN

“Tú atraes la persona que tú eres también. A mí g#rdos no me gustan, deben tener hábitos saludables, pues estas rutinas te forman el carácter, así que con esto puedes cambiar muchas cosas de tu vida”, agregó Luly.

Así también, Valentina Taguado y Johana Velandia le preguntaron a la actriz acerca de las expectativas que tiene con respecto a la apariencia física que tiene de un hombre:

“Físicamente, me gustan altos, atléticos y guapos, pues me gusta un hombre que se cuide su alimentación. Además, no hay ningún acento que me disguste”, agregó Luly.

¿Cuál fue el paso de Luly Bossa en MasterChef Celebrity?

Es clave mencionar que Luly Bossa se convirtió en una de las celebridades en hacer parte de la actual temporada de MasterChef Celebrity en la que tuvo la oportunidad en demostrar sus múltiples habilidades gastronómicas.

¿Cuál fue el paso de Luly Bossa en MasterCher Celebrity? | Foto: Canal RCN

Así también, Luly fue una de las eliminadas de la cocina más famosas del país hace varios meses a raíz de un error que presentó en la preparación de un salmón, el cual no cumplió con todas las expectativas del jurado.

Sin embargo, el paso de la actriz en la cocina generó un valioso recuerdo por parte de sus seguidores, participantes y el jurado, quienes no solo resaltaron su arrolladora personalidad, sino que también la disciplina que adquirió en la cocina.