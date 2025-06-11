Paola Jara y Jessi Uribe lanzaron Emilia, la canción inspirada en su primera hija juntos

La pareja de cantantes Paola Jara y Jessi Uribe sorprendieron a sus cientos de fanáticos con el lanzamiento de Emilia, su nuevo sencillo inspirado en la llegada de su primera hija juntos que nacerá en los próximos días.

¿De qué trata Emilia, la nueva canción de Jessi Uribe y Paola Jara?

Este jueves 6 de noviembre, a las 6 p. m., Jessi Uribe y Paola Jara estrenaron Emilia, su nuevo sencillo musical, en el que expresan toda su emoción por recibir en brazos a su pequeña hija, quien lleva el mismo nombre de la canción.

¿Cómo anunció Paola Jara el nacimiento de su hija? | Foto: Buen Día, Colombia

En la letra, Jessi Uribe cuenta que, aunque ya era padre de cuatro hijos, la llegada de Emilia tocó profundamente su corazón. Además, ambos resaltan que su bebé es un verdadero regalo de Dios.

“Cuando ya tenía vida entre mis brazos, cuando yo ya sabía que ser papá, me diste otra razón para mirar al cielo y agradecerle a Dios por su gran bondad”, menciona Jessi.

Por su parte, Paola Jara expresa que esta experiencia es completamente nueva para ella, pues se trata de su primera hija.

“Para mí todo es nuevo y tan profundo. Te soñé, y saber que eres verdad, agradezco a Dios por cada segundo que te tengo a ti en cada despertar”, dice Paola Jara.

¿De dónde nació el nombre de Emilia, la hija de Jessi Uribe y Paola Jara?

En su nueva canción, que tiene una duración de casi cuatro minutos, Paola Jara y Jessi Uribe revelaron cómo encontraron el nombre perfecto para su primera hija juntos, el cual tiene un sentido bíblico.

Paola Jara y Jessi Uribe se convierten en padres de Emilia/AFP: Frazer Harrison

Al parecer, la pareja buscó en la Biblia un nombre que encajara con lo que imaginaban sería su pequeña hija.

“Mi amor, si algún día te preguntas por qué tu nombre suena como melodía, te diremos que un día, buscando en la Biblia, el alma nos cantó: Emilia”.

Sin duda, este nuevo tema musical de la reconocida pareja conmovió a sus seguidores, quienes en menos de diez minutos ya habían logrado que la canción superara las dos mil vistas.