Jessi Uribe reveló si ingresará a la sala de parto a acompañar a Paola Jara

La primera hija de Paola Jara y Jessi Uribe está pronta a nacer y el cantante reveló si acompañará a su esposa en este día.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La respuesta de Jessi Uribe cuando le preguntaron si verá nacer a su hija
Jessi Uribe sorprendió al revelar si estará con Paola Jara en la sala de parto. (Foto AFP: Frazer Harrison).

Luego de que Paola Jara y Jessi Uribe estrenaran en todas las plataformas digitales su nuevo sencillo en honor a su primera hija, Emilia, la pareja de cantantes decidió realizar un en vivo en sus redes sociales para charlar con sus seguidores sobre esta encantadora etapa. Durante la transmisión surgió la pregunta de si Jessi Uribe ingresaría a la sala de parto para acompañar a la artista.

¿Qué se sabe sobre el nacimiento de Emilia, la hija de Jessi Uribe y Paola Jara?

Durante un en vivo realizado en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Paola Jara y Jessi Uribe hablaron sobre el reciente lanzamiento de su sencillo Emilia, en el que compartieron cómo están viviendo esta nueva etapa desde sus respectivas perspectivas.

Paola Jara y Jessi Uribe presentan “Emilia”, su canción más personal y familiar
Paola Jara y Jessi Uribe le cantan a su hija Emilia en su nuevo lanzamiento musical. (Foto AFP: Gladys Vega | Canal RCN).

Cabe recordar que Jessi Uribe ya es padre de cuatro hijos fruto de su relación anterior con Sandra Barrios, mientras que Paola Jara atraviesa su experiencia como madre primeriza y todo lo que esto implica para ella.

Durante la transmisión, la pareja también respondió preguntas de sus seguidores, quienes se mostraron interesados en saber si Jessi Uribe ingresará a la sala de parto para acompañar a Paola Jara en este importante momento de sus vidas.

¿Jessi Uribe ingresará a la sala de parto a acompañar a Paola Jara?

Durante un en vivo realizado en redes sociales, uno de los presentes lanzó la pregunta sobre si Jessi Uribe acompañará a Paola Jara en la sala de parto. Ante esto, el cantante se mostró algo reacio, pues según comentó la artista, desde siempre ha dicho que no ingresará.

Paola Jara dio una pista sobre la llegada de su hija y los fans no tardaron en reaccionar
¿Paola Jara reveló la fecha del nacimiento de su hija? Esto fue lo que emocionó a sus fans. (Foto Buen día, Colombia).

No obstante, Paola también reveló que en los últimos días Jessi se ha mostrado indeciso, por lo que podría cambiar de opinión a último momento y acompañarla a recibir a su pequeña hija.

Incluso aprovechó el momento para expresarle su deseo de que esté presente en ese día tan especial: “Todo el tiempo ha dicho que no, pero de ayer a hoy ya lo está, por lo menos, pensando. Yo sí quiero que entre”.

