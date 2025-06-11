Alofoke estalla contra Karina García y la acusa de mentir sobre su supuesto ingreso a su reality

La creadora de contenido, Karina García, volvió a ser tendencia luego de que el empresario dominicano Santiago Matías, conocido como Alofoke, negara rotundamente haberle ofrecido un lugar en su reality.

¿Qué dijo Alofoke sobre la participación de Karina García en La Casa de Alofoke?

La situación se originó después de que, en medio de una conversación, Karina García revelara a sus compañeros del reality en el que se encuentra, las razones por las cuales prefirió unirse a ‘La Mansión de Luinny’ en lugar de ingresar a ‘La Casa de Alofoke’.

Al ver las declaraciones de la paisa, durante una conversación con Dímelo King, Alofoke no dudó en aclarar lo sucedido y afirmó que nunca tuvo contacto con García ni con su equipo.

“Ella mintió diciendo que yo le ofrecí. No conozco su talento, a lo mejor es una gran estrella. Nunca le ofrecí un peso y nunca ha tenido una comunicación conmigo”, aseguró.

Sus palabras rápidamente circularon en redes sociales, donde los internautas comenzaron a debatir sobre quién de los dos estaría diciendo la verdad.

¿Qué dijo Karina García sobre no aceptar la invitación de Alofoke?

Días antes de la declaración del dominicano, Karina García había explicado que, aunque había recibido la propuesta de participar en ‘La Casa de Alofoke’, decidió unirse al proyecto de Luinny porque, según ella, no estaba de acuerdo con el trato que se daba a los participantes del reality de Alofoke.

Karina García aseguró que recibió la propuesta de participar en ‘La Casa de Alofoke' / (Foto del Canal RCN)

García explicó que su decisión se debió al comportamiento que observó dentro del programa, pues, según contó, no estaba de acuerdo con la forma en que se trataba a los participantes. Adicionalmente, añadió que no asistiría a un lugar donde considerara que no recibiría un trato respetuoso.

¿Qué papel tuvo Yina Calderón en la conversación entre Karina García y Alofoke?

En medio del diálogo, Alofoke también habló sobre Yina Calderón, aclarando que, a diferencia de Karina, sí existió un acercamiento con su equipo. Sin embargo, señaló que finalmente decidió no incluirla en el programa porque no le generó “buena vibra”.

Alofoke confesó que Yina Calderón no le generó “buena vibra” / (Foto del Canal RCN)

“Yina habló con Jessica Pereira (…) desde un inicio no me dio buena vibra. Y cuando vi lo que le hizo a Westcol, mucho menos. Ahí mi instinto me dijo: tenías la razón”, comentó.

Estas declaraciones activaron las conversiones en redes, especialmente porque, los internautas consideran que, aunque Karina García y Yina Calderón ahora participan en otro reality, la polémica con Alofoke puede influir en su credibilidad y su desempeño en el concurso.