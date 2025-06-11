Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Cristiano Ronaldo desata polémica con su opinión: “Nadie es más famoso que yo”

Cristiano Ronaldo volvió a ser tendencia al afirmar que no hay nadie más famoso que él, palabras que generaron debate global tras su entrevista con Piers Morgan.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
¿De cuánto es la fortuna de Cristiano Ronaldo actualmente?
Cristiano Ronaldo: uno de los deportistas más ricos del mundo / (Foto de AFP)

Cristiano Ronaldo habló sin filtro sobre su fama y lanzó una frase que generó todo tipo de reacciones alrededor del mundo, pues considera que no hay nadie más famoso que él.

Cristiano Ronaldo no solo presumió la magnitud de su reconocimiento, sino que la comparó con figuras políticas y deportivas que han marcado la cultura mundial.

Artículos relacionados

¿Por qué Cristiano Ronaldo asegura ser el más famoso del mundo?

Durante la entrevista, expresó que, en términos de reconocimiento, nadie lo supera, pues su nombre resuena en cualquier continente, no solo por su trayectoria en el fútbol, sino por su impacto en la publicidad, el entretenimiento y la cultura digital.

Aunque sus declaraciones surgieron en un ambiente de humor, el mensaje de fondo mostró la confianza que tiene en la marca que ha construido, pues para él la fama no es simplemente número de seguidores, apariciones públicas o récords deportivos, sino ser un referente en varias industrias.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo sobre otras figuras como Donald Trump y David Beckham?

También aseguró que incluso personalidades como el expresidente estadounidense Donald Trump están por debajo de él en nivel de reconocimiento y también bromeó sobre su comparación con David Beckham, pues lo reconoce por su atractivo físico pero aún así siente que no puede superarlo en fama, físico y poder económico.

Cristiano Ronaldo
CR7 dijo que ni Trump ni Beckham lo alcanzan en fama. (Foto: AFP / Fayez Nureldine)

Estas referencias desataron una ola de opiniones y aunque algunos consideraron que sus palabras podían sonar arrogantes, su forma de expresarlo con humor dio a entender que conoce perfectamente el impacto que genera en el entorno de los medios.

Artículos relacionados

¿Qué revela esta confesión de Cristiano Ronaldo sobre su personalidad?

Cristiano Ronaldo ha construido su imperio con disciplina y más allá del debate sobre quién es realmente el más famoso, se considera una figura icónica del deporte y la cultura global.

Cristiano Ronaldo
Cristiano volvió a romper internet con una frase que solo él puede decir. Foto AFP/Marco BERTORELLO

Especialmente por el revuelo que genera cada que ofrece una de sus entrevistas o da una opinión sobre algún tipo de tendencia entre sus seguidores.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Vanessa Pulgarín brilla con un vestido amarillo de ensueño Miss Universe Colombia

Vanessa Pulgarín causó sensación al mostrar su atuendo de gala: “Ese amarillo colombiano”

Vanessa Pulgarín brilla en Tailandia con un vestido amarillo que homenajea los colores de Colombia.

Sara Uribe llenó su hogar de espíritu navideño con una decoración que encantó a todos Sara Uribe

Sara Uribe encendió el espíritu navideño antes de tiempo con su espectacular decoración

Sara Uribe sorprendió a sus fans al mostrar cómo transformó su hogar con una anticipada y brillante Navidad.

Karina García genera revuelo al imitar el acento dominicano. Karina García

Karina García sorprende al imitar el acento dominicano y demuestra otro talento oculto en el reality

Karina García imitó el acento dominicano en redes sociales y reafirmó que su team es el más fuerte del reality.

Lo más superlike

Angela Aguilar causa revuelo en redes. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar interrumpe su show para probar que no usa playback y desata polémica en redes

Ángela Aguilar cantó sin efectos en su concierto y generó elogios en vivo, pero críticas en redes sociales.

Manelyk González admitió que vive con una enfermedad tras hacer dietas extremas Influencers

Manelyk González revela la enfermedad que le dejó las dietas extremas: “Por querer estar delgada”

Las redes sociales están en shock por la muerte de la influenciadora Iris Hsieh. Talento internacional

Famosa influencer fue hallada muerta en una bañera y un rapero es sospechoso

¿Qué hay detrás de Emilia? La revelación de Paola Jara y Jessi Uribe que nadie esperaba Paola Jara

Jessi Uribe y Paola Jara hicieron una gran revelación sobre Emilia: más que una canción para su hija

Nicolás de Zubiría intentando trovar en MasterChef Celebrity Colombia MasterChef Celebrity Colombia

Nicolás de Zubiría causó sensación en MasterChef Celebrity al intentar trovar como Pichingo