Cristiano Ronaldo desata polémica con su opinión: “Nadie es más famoso que yo”

Cristiano Ronaldo habló sin filtro sobre su fama y lanzó una frase que generó todo tipo de reacciones alrededor del mundo, pues considera que no hay nadie más famoso que él.

Cristiano Ronaldo no solo presumió la magnitud de su reconocimiento, sino que la comparó con figuras políticas y deportivas que han marcado la cultura mundial.

¿Por qué Cristiano Ronaldo asegura ser el más famoso del mundo?

Durante la entrevista, expresó que, en términos de reconocimiento, nadie lo supera, pues su nombre resuena en cualquier continente, no solo por su trayectoria en el fútbol, sino por su impacto en la publicidad, el entretenimiento y la cultura digital.

Aunque sus declaraciones surgieron en un ambiente de humor, el mensaje de fondo mostró la confianza que tiene en la marca que ha construido, pues para él la fama no es simplemente número de seguidores, apariciones públicas o récords deportivos, sino ser un referente en varias industrias.

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo sobre otras figuras como Donald Trump y David Beckham?

También aseguró que incluso personalidades como el expresidente estadounidense Donald Trump están por debajo de él en nivel de reconocimiento y también bromeó sobre su comparación con David Beckham, pues lo reconoce por su atractivo físico pero aún así siente que no puede superarlo en fama, físico y poder económico.

CR7 dijo que ni Trump ni Beckham lo alcanzan en fama. (Foto: AFP / Fayez Nureldine)

Estas referencias desataron una ola de opiniones y aunque algunos consideraron que sus palabras podían sonar arrogantes, su forma de expresarlo con humor dio a entender que conoce perfectamente el impacto que genera en el entorno de los medios.

¿Qué revela esta confesión de Cristiano Ronaldo sobre su personalidad?

Cristiano Ronaldo ha construido su imperio con disciplina y más allá del debate sobre quién es realmente el más famoso, se considera una figura icónica del deporte y la cultura global.

Cristiano volvió a romper internet con una frase que solo él puede decir. Foto AFP/Marco BERTORELLO

Especialmente por el revuelo que genera cada que ofrece una de sus entrevistas o da una opinión sobre algún tipo de tendencia entre sus seguidores.