Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Amigos de Baby Demoni realizaron platón para exigir justicia: “nos queremos vivas”

Amigos de Baby Demoni realizaron un plantón para exigir justicia en su caso y esclarecer los hechos de su muerte.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Amigos de Baby Demoni alzaron su voz: “Nos queremos vivas”
“Nos queremos vivas”: el clamor de los amigos de Baby Demoni por justicia. (Foto referencia Freepik).

La muerte de Alejandra Esquin, mejor conocida en redes sociales como Baby Demoni, continúa causando conmoción. En las últimas horas se dio a conocer un emotivo plantón realizado por sus amigos cercanos para exigir justicia en su caso y esclarecer los hechos que la llevaron a perder la vida.

Artículos relacionados

¿Qué se sabe sobre la muerte de Baby Demoni?

El pasado 15 de octubre se dio a conocer que la joven influenciadora conocida como Baby Demoni fue hallada en estado crítico dentro de su vivienda, tras una fuerte discusión con su pareja sentimental, Samor One. La joven fue trasladada de inmediato al hospital, pero al llegar al lugar sufrió dos paros cardiorrespiratorios que le arrebataron la vida.

Mejor amigo de Baby Demoni rompió el silencio
La fresa más nea contó detalles inéditos de lo que pasó con Baby Demoni. (Fotos Freepik)

Su muerte continúa siendo objeto de investigación, pues Samor One asegura que Baby Demoni atentó contra su propia vida mientras él se encontraba fuera de la casa. Sin embargo, amigos cercanos a la influenciadora ponen en duda su versión, argumentando que ella no había mostrado señales de querer tomar una decisión de ese tipo, especialmente porque recientemente se había sometido a varios retoques estéticos.

Artículos relacionados

Incluso, Juliana Calderón, hermana de Yina y abogada de la familia, reveló en una entrevista que el estado en el que se encontraba la vivienda tras lo ocurrido evidenciaba que había ocurrido un fuerte enfrentamiento antes de la muerte de la creadora de contenido.

¿Qué se sabe del plantón para exigir justicia por Baby Demoni?

Luego de 15 días de conocerse la lamentable noticia del fallecimiento de Baby Demoni, su mejor amigo, La Fresa más Nea, compartió en sus redes sociales parte del plantón que se realizó en las últimas horas para exigirle al gobierno y a las autoridades justicia por la influenciadora, ya que hasta el momento no se ha emitido un dictamen oficial sobre lo sucedido.

¿Pareja de Baby Demoni cogió su celular?
Novio de Baby Demoni habló por primera vez del celular de la influencer. (Fotos Freepik)

Con bombas, silbatos y cánticos, una multitud de jóvenes hombres y mujeres elevó su voz para ser escuchada.

Artículos relacionados

Por ahora, se desconoce si este evento tuvo el impacto suficiente para que el proceso se agilice, pero los amigos de Baby Demoni no pierden la esperanza de que todo se esclarezca lo más pronto posible.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Vanessa Pulgarín brilla con un vestido amarillo de ensueño Miss Universe Colombia

Vanessa Pulgarín causó sensación al mostrar su atuendo de gala: “Ese amarillo colombiano”

Vanessa Pulgarín brilla en Tailandia con un vestido amarillo que homenajea los colores de Colombia.

Sara Uribe llenó su hogar de espíritu navideño con una decoración que encantó a todos Sara Uribe

Sara Uribe encendió el espíritu navideño antes de tiempo con su espectacular decoración

Sara Uribe sorprendió a sus fans al mostrar cómo transformó su hogar con una anticipada y brillante Navidad.

Karina García genera revuelo al imitar el acento dominicano. Karina García

Karina García sorprende al imitar el acento dominicano y demuestra otro talento oculto en el reality

Karina García imitó el acento dominicano en redes sociales y reafirmó que su team es el más fuerte del reality.

Lo más superlike

Manelyk González admitió que vive con una enfermedad tras hacer dietas extremas Influencers

Manelyk González revela la enfermedad que le dejó las dietas extremas: “Por querer estar delgada”

Manelyk González reveló que padece hipotiroidismo tras años de someterse a dietas extremas.

Las redes sociales están en shock por la muerte de la influenciadora Iris Hsieh. Talento internacional

Famosa influencer fue hallada muerta en una bañera y un rapero es sospechoso

¿Qué hay detrás de Emilia? La revelación de Paola Jara y Jessi Uribe que nadie esperaba Paola Jara

Jessi Uribe y Paola Jara hicieron una gran revelación sobre Emilia: más que una canción para su hija

Manelyk González debuta como actriz Influencers

Manelyk debuta como actriz junto a Maribel Guardia y sorprende al revelar que está hospitalizada

Nicolás de Zubiría intentando trovar en MasterChef Celebrity Colombia MasterChef Celebrity Colombia

Nicolás de Zubiría causó sensación en MasterChef Celebrity al intentar trovar como Pichingo