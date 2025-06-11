Amigos de Baby Demoni realizaron platón para exigir justicia: “nos queremos vivas”

La muerte de Alejandra Esquin, mejor conocida en redes sociales como Baby Demoni, continúa causando conmoción. En las últimas horas se dio a conocer un emotivo plantón realizado por sus amigos cercanos para exigir justicia en su caso y esclarecer los hechos que la llevaron a perder la vida.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Baby Demoni?

El pasado 15 de octubre se dio a conocer que la joven influenciadora conocida como Baby Demoni fue hallada en estado crítico dentro de su vivienda, tras una fuerte discusión con su pareja sentimental, Samor One. La joven fue trasladada de inmediato al hospital, pero al llegar al lugar sufrió dos paros cardiorrespiratorios que le arrebataron la vida.

La fresa más nea contó detalles inéditos de lo que pasó con Baby Demoni. (Fotos Freepik)

Su muerte continúa siendo objeto de investigación, pues Samor One asegura que Baby Demoni atentó contra su propia vida mientras él se encontraba fuera de la casa. Sin embargo, amigos cercanos a la influenciadora ponen en duda su versión, argumentando que ella no había mostrado señales de querer tomar una decisión de ese tipo, especialmente porque recientemente se había sometido a varios retoques estéticos.

Incluso, Juliana Calderón, hermana de Yina y abogada de la familia, reveló en una entrevista que el estado en el que se encontraba la vivienda tras lo ocurrido evidenciaba que había ocurrido un fuerte enfrentamiento antes de la muerte de la creadora de contenido.

¿Qué se sabe del plantón para exigir justicia por Baby Demoni?

Luego de 15 días de conocerse la lamentable noticia del fallecimiento de Baby Demoni, su mejor amigo, La Fresa más Nea, compartió en sus redes sociales parte del plantón que se realizó en las últimas horas para exigirle al gobierno y a las autoridades justicia por la influenciadora, ya que hasta el momento no se ha emitido un dictamen oficial sobre lo sucedido.

Novio de Baby Demoni habló por primera vez del celular de la influencer. (Fotos Freepik)

Con bombas, silbatos y cánticos, una multitud de jóvenes hombres y mujeres elevó su voz para ser escuchada.

Por ahora, se desconoce si este evento tuvo el impacto suficiente para que el proceso se agilice, pero los amigos de Baby Demoni no pierden la esperanza de que todo se esclarezca lo más pronto posible.