Paola Jara comparte emotiva fotografía junto a Jessi Uribe: ¿ya nació su bebé?

Una de las parejas más destacadas en el mundo del entretenimiento colombiano son Paola Jara y Jessi Uribe , quienes se han posicionado como uno de los cantantes de género popular más destacados del país.

Además, ambas celebridades han acaparado la atención mediática no solo por demostrar el especial vínculo que hay entre ambos, sino que también por la noticia en que emprenderán un importante momento como pareja al ser padres.

¿Paola Jara ya dio a luz? Fans especulan por romántica fotografía con Jessi Uribe

Recordemos que Paola Jara ha estado bajo la mirada de todos sus seguidores, quienes han generado diversos comentarios acerca del nacimiento de su hija Emilia.

¿Cuándo nacerá la primogénita de Paola Jara? | Foto: Buen Día, Colombia

Por esta razón, la cantante destacada por el éxito de varias de sus canciones como: ‘Mala mujer’, ‘Salud por él’, ‘Como si nada’ y ‘La conquista’, ha acaparado la atención al subir romántica fotografía con Jessi Uribe.

Recientemente, Paola compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de seis millones de seguidores, una emotiva fotografía junto a Jessi Uribe en la que dijo: “mis mañanas así”.

En la fotografía se evidencia que Paola y Jessi están atravesando por un importante momento en sus vidas al estar próximos de darle la bienvenida a Emiliana.

Aunque no se confirma en la fotografía que ya nació Emilia, se refleja que Paola está disfrutando de la compañía de Jessi Uribe y de sus mascotas.

¿Cuándo será la fecha en la que Paola Jara dará a luz?

El pasado martes 4 de noviembre, Paola Jara compartió a través de sus redes sociales un especial video en el que no solo presumió su pancita, sino que también, reveló la fecha del nacimiento de su hija Emilia:

“6 de noviembre, pendientes a mis historias para que sean los primeros en ver el video oficial”, añadió Paola Jara.

Estos detalles ha compartido Paola Jara acerca del próximo nacimiento de Emilia. | Foto: Buen Día, Colombia

Por el momento, los internautas han compartido diversas reacciones a través de las diferentes plataformas digitales al ver que Paola Jara está próxima en dar a luz y darle un recibimiento especial al gran amor de su vida, Emilia, hija del también artista colombiano Jessi Uribe.