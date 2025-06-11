Kim Kardashian revela que perdió exámenes de derecho tras pedirle las respuestas a ChatGPT

Kim Kardashian, protagonista de The Kardashians y empresaria, reveló que su experiencia con la inteligencia artificial no fue tan exitosa como esperaba. La modelo explicó que llegó a discutir con la herramienta al sentirse frustrada por los errores, agregando que incluso le reclamó por “hacerla fracasar”.

¿Qué le sucedió a Kim Kardashian tras haber usado ChatGPT para estudiar?

Durante una entrevista para la serie de pruebas de polígrafo de un medio internacional, la empresaria contó que utilizó inteligencia artificial para prepararse en sus exámenes de derecho, pero los resultados fueron todo menos favorables.

“Cuando necesito saber la respuesta a una pregunta, le tomo una foto y la subo ahí. Siempre están equivocadas. Me ha hecho reprobar exámenes todo el tiempo”, dijo entre risas.

Kim Kardashian utilizó inteligencia artificial para prepararse en sus exámenes / (Foto de AFP)

Su compañera de serie, la cantante y actriz Teyana Taylor, bromeó diciendo que ChatGPT parecía una “amienemiga”, a lo que Kardashian respondió que era una “amiga tóxica”, pues aunque confía en su ayuda, termina recibiendo lecciones de vida en lugar de respuestas correctas.

¿Cómo va el proceso de Kim Kardashian para convertirse en abogada?

Kim lleva varios años cursando estudios de derecho y ya aprobó el primer paso del examen de abogacía de California. Durante la entrevista, también le preguntaron si ya se considera abogada, a lo que respondió con humor que aún no. Sin embargo, confirmó que ha dado asesoramiento legal a familiares y amigos en temas básicos.

Kim lleva varios años cursando estudios de derecho / (Foto de AFP)

En octubre, Kardashian aseguró durante su participación en el Graham Norton Show que espera obtener su título antes de finalizar el año y que planea ejercer formalmente la abogacía en el futuro. La influencer aseguró que lo que realmente quiere es que, en algunos años, pueda convertirse en una reconocida abogada litigante.

¿Por qué el camino legal de Kim Kardashian genera tanta atención?

Su proceso se ha evidenciado mediante sus apariciones en Keeping Up With the Kardashians. En 2021, celebró públicamente haber aprobado el “baby bar”, un examen con alta dificultad. En esa ocasión, destacó la inspiración que le dejó su padre, el abogado Robert Kardashian, quien formó parte del equipo defensor de O.J. Simpson.

Mediante una publicación de Instagram, la modelo destacó que estaba segura de que su padre estaría muy orgulloso de ella y que habría sido su mejor compañero de estudio.

En redes, muchos internautas destacaron que el reciente suceso con ChatGPT refleja que Kardashian, a pesar de las anécdotas, se esfuerza por conseguir su título y honrar el legado de su padre.