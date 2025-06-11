Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Kim Kardashian revela que perdió exámenes de derecho tras pedirle las respuestas a ChatGPT

Kim Kardashian confiesa que perdió varios exámenes de derecho tras pedir ayuda a ChatGPT, herramienta de inteligencia artificial.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Kim Kardashian perdió exámenes de derecho tras pedirle las respuestas a ChatGPT
Kim Kardashian estudia para sus exámenes con Chatgpt / (Foto de AFP)

Kim Kardashian, protagonista de The Kardashians y empresaria, reveló que su experiencia con la inteligencia artificial no fue tan exitosa como esperaba. La modelo explicó que llegó a discutir con la herramienta al sentirse frustrada por los errores, agregando que incluso le reclamó por “hacerla fracasar”.

Artículos relacionados

¿Qué le sucedió a Kim Kardashian tras haber usado ChatGPT para estudiar?

Durante una entrevista para la serie de pruebas de polígrafo de un medio internacional, la empresaria contó que utilizó inteligencia artificial para prepararse en sus exámenes de derecho, pero los resultados fueron todo menos favorables.

“Cuando necesito saber la respuesta a una pregunta, le tomo una foto y la subo ahí. Siempre están equivocadas. Me ha hecho reprobar exámenes todo el tiempo”, dijo entre risas.

Kim Kardashian tras haber usado ChatGPT para estudiar
Kim Kardashian utilizó inteligencia artificial para prepararse en sus exámenes / (Foto de AFP)

Su compañera de serie, la cantante y actriz Teyana Taylor, bromeó diciendo que ChatGPT parecía una “amienemiga”, a lo que Kardashian respondió que era una “amiga tóxica”, pues aunque confía en su ayuda, termina recibiendo lecciones de vida en lugar de respuestas correctas.

Artículos relacionados

¿Cómo va el proceso de Kim Kardashian para convertirse en abogada?

Kim lleva varios años cursando estudios de derecho y ya aprobó el primer paso del examen de abogacía de California. Durante la entrevista, también le preguntaron si ya se considera abogada, a lo que respondió con humor que aún no. Sin embargo, confirmó que ha dado asesoramiento legal a familiares y amigos en temas básicos.

Kim Kardashian y su proceso para convertirse en abogada
Kim lleva varios años cursando estudios de derecho / (Foto de AFP)

En octubre, Kardashian aseguró durante su participación en el Graham Norton Show que espera obtener su título antes de finalizar el año y que planea ejercer formalmente la abogacía en el futuro. La influencer aseguró que lo que realmente quiere es que, en algunos años, pueda convertirse en una reconocida abogada litigante.

Artículos relacionados

¿Por qué el camino legal de Kim Kardashian genera tanta atención?

Su proceso se ha evidenciado mediante sus apariciones en Keeping Up With the Kardashians. En 2021, celebró públicamente haber aprobado el “baby bar”, un examen con alta dificultad. En esa ocasión, destacó la inspiración que le dejó su padre, el abogado Robert Kardashian, quien formó parte del equipo defensor de O.J. Simpson.

Mediante una publicación de Instagram, la modelo destacó que estaba segura de que su padre estaría muy orgulloso de ella y que habría sido su mejor compañero de estudio.

En redes, muchos internautas destacaron que el reciente suceso con ChatGPT refleja que Kardashian, a pesar de las anécdotas, se esfuerza por conseguir su título y honrar el legado de su padre.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

“¡No estás sola!”: el mensaje que hizo llorar a Ángela Aguilar en medio de su concierto Ángela Aguilar

Ángela Aguilar se emociona al escuchar a su público gritarle: “¡No estás sola!”

Ángela Aguilar inició su gira musical ‘Libre Corazón’ en medio de polémicas por su relación con Christian Nodal.

Vanessa Pulgarín brilla con un vestido amarillo de ensueño Miss Universe Colombia

Vanessa Pulgarín causó sensación al mostrar su atuendo de gala: “Ese amarillo colombiano”

Vanessa Pulgarín brilla en Tailandia con un vestido amarillo que homenajea los colores de Colombia.

Sara Uribe llenó su hogar de espíritu navideño con una decoración que encantó a todos Sara Uribe

Sara Uribe encendió el espíritu navideño antes de tiempo con su espectacular decoración

Sara Uribe sorprendió a sus fans al mostrar cómo transformó su hogar con una anticipada y brillante Navidad.

Lo más superlike

Angela Aguilar causa revuelo en redes. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar interrumpe su show para probar que no usa playback y desata polémica en redes

Ángela Aguilar cantó sin efectos en su concierto y generó elogios en vivo, pero críticas en redes sociales.

Manelyk González admitió que vive con una enfermedad tras hacer dietas extremas Influencers

Manelyk González revela la enfermedad que le dejó las dietas extremas: “Por querer estar delgada”

Las redes sociales están en shock por la muerte de la influenciadora Iris Hsieh. Talento internacional

Famosa influencer fue hallada muerta en una bañera y un rapero es sospechoso

¿Qué hay detrás de Emilia? La revelación de Paola Jara y Jessi Uribe que nadie esperaba Paola Jara

Jessi Uribe y Paola Jara hicieron una gran revelación sobre Emilia: más que una canción para su hija

Nicolás de Zubiría intentando trovar en MasterChef Celebrity Colombia MasterChef Celebrity Colombia

Nicolás de Zubiría causó sensación en MasterChef Celebrity al intentar trovar como Pichingo