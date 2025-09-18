Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Aida Victoria Merlano aumenta rumores de ruptura tras video con su bebé

Publicación de Aida Victoria Merlano levantó las especulaciones de supuesta separación con Juan David Tejada.

Aida Victoria Merlano en su maternidad
Aida Victoria Merlano aumenta sospechas de ruptura/Canal RCN

La influenciadora Aida Victoria Merlano reveló a sus millones de fanáticos un tierno video junto a su hijo Emiliano, pero un detalle llamó la atención.

¿Qué video compartió Aida Victoria Merlano con su bebé?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de siete millones de seguidores, compartió un video en el que se mostró muy amorosa con su hijo Emiliano, fruto de su matrimonio con el empresario Juan David Tejada.

En la grabación decidió mostrar cómo suelen ser sus noches con el pequeño, a quien dio a luz el pasado 29 de julio.

En la publicación se ve a la influenciadora cambiarlo de ropa, hablarle, consentirlo, dormirlo y darle de comer.

"Emi, eres lo grandioso entre las grandes cosas de mi vida. Vlog de una noche en mi vida de mamá", escribió en la descripción de la publicación.

¿Por qué Aida Victoria Merlano aumentó rumores de separación con Juan David Tejada?

Luego de su revelación, logró que miles de seguidores reaccionaran a su tierno video con su hijo, en el que en su mayoría la llenaron de mensajes de cariño y felicitaciones por esa gran labor de madre.

Sin embargo, otros no dudaron en fijarse en un detalle en particular tras notar la ausencia de Juan David Tejada en la publicación, a quien no se le cuidando al pequeño junto a ella o durmiendo a su lado.

"¿Y el papá? Tengo rato que no lo veo por aquí", "nunca veo el tal agropecuario", "¿o sea que sí está soltera?", fueron algunos de los mensajes que le dejaron aumentaron las especulaciones de que podrían estar separados.

Cabe destacar que, quien empezó con dicha especulación fue la empresaria Yina Calderón que señaló que la pareja habría terminado luego de que él le hubiera sido infiel a la influenciadora.

Sin embargo, el hombre le respondió aclarando que él no ha traicionado a la barranquillera, pero no explicó que si seguían juntos o no.

Por su parte, Aida Victoria Merlano se ha mantenido al margen de dicha polémica y sigue enfocada en disfrutar esta etapa con su bebé.

