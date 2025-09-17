Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Revelan a Beéle celebrando el cumpleaños de su hijo Paolo

Imágenes confirmarían que el artista Beéle sí le habría celebrado el cumpleaños a su hijo menor.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Beéle con su hijo
Beéle celebró el cumpleaños de su hijo Paolo/AFP: Romain Maurice

El cantante Beéle le habría celebrado el cumpleaños a su hijo menor Paolo, fruto de su pasado matrimonio con la influenciadora Cara Rodríguez.

¿Beéle celebró el cumpleaños de su hijo menor?

En redes sociales se dio a conocer un video y una fotografía que confirmarían que el artista le celebró los dos años a su hijo, pese a las especulaciones de que el cantante no sería un buen padre con sus pequeños tras sus pleitos con la creadora de contenido luego de su polémica separación.

Beéle celebra cumpleaños de su hijo

En las imágenes que han circulado se ve al niño en medio de una fiesta infantil en la que se ve muy feliz jugando con algunos juguetes.

Con el mismo outfit, se ve al pequeño siendo cargado por Beéle, quien se deja ver feliz compartiendo con su hijo.

Con dichas imágenes se daría a conocer que, el cantante sí cuenta con una cercanía con sus hijos pese a los rumores que circulan al respecto.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la posible celebración de cumpleaños de Beéle a su hijo?

Miles de internautas reaccionaron sobre el tema, donde muchos indicaron que podría tratarse de inteligencia artificial, mientras que otros lo defendieron sobre su labor de padre.

Beéle con su hijo Paolo

Cabe destacar que, el pequeño habría dos celebraciones diferentes, pues Cara Rodríguez compartió un video en su cuenta de Instagram de cómo ella le celebró dicha fecha tan especial y se evidencia una decoración y otro outfit diferente.

Por ahora, Beéle y Cara Rodríguez siguen en medios de disputas legales y trabajando en sus respectivos proyectos.

Beéle recientemente estuvo ofreciendo un gran concierto en Costa Rica, donde estuvo acompañado por Westcol y se mostró muy feliz y orgulloso por su sexta fecha en el Movistar Arena en Bogotá para el próximo mes de noviembre, donde espera cautivar a todos los asistentes con sus presentaciones.

Por su parte, Cara sigue entreteniendo a sus seguidores en redes sociales y trabajando en su nuevo proyecto para lanzarse como cantante, profesión a la que en realidad quiere dedicarse, según ha dado a conocer en diferentes entrevistas.

