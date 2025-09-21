Miss Caquetá rompió en llanto tras recibir fuerte llamado de atención en Miss Universe Colombia

En una nueva prueba en Miss Universe Colombia, el reality, Cindy Vásquez, quien es la representante del departamento de Caquetá, protagonizó un momento de tensión en medio de los ensayos para la presentación de las coreografías grupales.

¿Por qué Miss Caquetá rompió en llanto en Miss Universe Colombia, el reality?

Una vez arrancaron los ensayos que estuvieron dirigidos por Brunilda Zapata, Miss Caquetá se mostró un poco frustrada al poder seguirle el ritmo a sus demás compañeras, situación que no pasó desapercibida entre la coreógrafa, quien de inmediato le llamó la atención.

Ante la falta de concentración de la participante, Brunilda le advirtió que, de seguir equivocándose, iba a tener que sacarla de la coreografía, por lo que la joven, en medio de su frustración, toma la decisión de abandonar el ensayo.

¿Qué paso con Miss Caquetá en Miss Universe Colombia, el reality?

Frente a la situación, la encargada de dirigirlas se acercó nuevamente a Cindy para recordarle que, si salía de su equipo, llevaría a que sus compañeras perdieran esta importante prueba.

Miss Caquetá recibió fuerte llamado de atención en Miss Universe Colombia. Foto | Canal RCN.

Vázquez, evidentemente afectada al no poder seguirles el paso a las demás representantes, le reclamó a la conductora por hacerla quedar mal en frente de todas, “Yo no funciono así, no quiero que me regañes”, señaló en medio del llanto.

¿Cuál fue la reacción de las participantes de Miss Universe Colombia ante el incidente de Miss Caquetá?

Tras el incidente, varias participantes expresaron su posición al respecto, una de ellas fue Miss César, quien aseguró que, no es la primera vez que Cindy no reconoce sus errores. Por su parte, Miss Casanare le insinuó que debían dejar a un lado las excusas y, en cambio, seguir adelante pese a las dificultades.

Miss Caquetá rompió en llanto tras recibir llamado de atención. Foto | Canal RCN.

Pese a lo sucedido, Vázquez se mostró un poco más animada y, aunque insistió en que no le resulta nada sencillo coordinar, iba a continuar haciendo su mejor esfuerzo para lucirse no solo ella, sino sacar adelante este reto en el que el trabajo grupal es lo más importante.

Contra todo pronóstico, la joven representante demostró una mejor actitud y siguió cada una de las orientaciones de sus compañeras para hacer una presentación impecable.