Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Miss Caquetá rompió en llanto tras recibir fuerte llamado de atención en Miss Universe Colombia

En medio de una importante prueba de baile, Cindy Vásquez se mostró frustrada al no poder seguir los pasos de sus compañeras.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Cindy Vásquez en Miss Universe Colombia 2025.
La razón por la que Miss Caquetá rompió en llanto en Miss Universe Colombia. Foto | Canal RCN.

En una nueva prueba en Miss Universe Colombia, el reality, Cindy Vásquez, quien es la representante del departamento de Caquetá, protagonizó un momento de tensión en medio de los ensayos para la presentación de las coreografías grupales.

Artículos relacionados

¿Por qué Miss Caquetá rompió en llanto en Miss Universe Colombia, el reality?

Una vez arrancaron los ensayos que estuvieron dirigidos por Brunilda Zapata, Miss Caquetá se mostró un poco frustrada al poder seguirle el ritmo a sus demás compañeras, situación que no pasó desapercibida entre la coreógrafa, quien de inmediato le llamó la atención.

Artículos relacionados

Ante la falta de concentración de la participante, Brunilda le advirtió que, de seguir equivocándose, iba a tener que sacarla de la coreografía, por lo que la joven, en medio de su frustración, toma la decisión de abandonar el ensayo.

Artículos relacionados

¿Qué paso con Miss Caquetá en Miss Universe Colombia, el reality?

Frente a la situación, la encargada de dirigirlas se acercó nuevamente a Cindy para recordarle que, si salía de su equipo, llevaría a que sus compañeras perdieran esta importante prueba.

Cindy Vásquez en Miss Universe Colombia 2025.
Miss Caquetá recibió fuerte llamado de atención en Miss Universe Colombia. Foto | Canal RCN.

Vázquez, evidentemente afectada al no poder seguirles el paso a las demás representantes, le reclamó a la conductora por hacerla quedar mal en frente de todas, “Yo no funciono así, no quiero que me regañes”, señaló en medio del llanto.

¿Cuál fue la reacción de las participantes de Miss Universe Colombia ante el incidente de Miss Caquetá?

Tras el incidente, varias participantes expresaron su posición al respecto, una de ellas fue Miss César, quien aseguró que, no es la primera vez que Cindy no reconoce sus errores. Por su parte, Miss Casanare le insinuó que debían dejar a un lado las excusas y, en cambio, seguir adelante pese a las dificultades.

Cindy Vásquez en Miss Universe Colombia 2025.
Miss Caquetá rompió en llanto tras recibir llamado de atención. Foto | Canal RCN.

Pese a lo sucedido, Vázquez se mostró un poco más animada y, aunque insistió en que no le resulta nada sencillo coordinar, iba a continuar haciendo su mejor esfuerzo para lucirse no solo ella, sino sacar adelante este reto en el que el trabajo grupal es lo más importante.

Contra todo pronóstico, la joven representante demostró una mejor actitud y siguió cada una de las orientaciones de sus compañeras para hacer una presentación impecable.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Gloria Mutis en Miss Universe Colombia 2025. Miss Universe Colombia

Miss Santander recordó su trágica historia de vida en Miss Universe Colombia, el reality

Gloria Mutis, Miss Santander, abrió su corazón para hablar de una dolorosa pérdida que sufrió años atrás cuando era una niña.

Andrea Tovar, Hernán Zajar y Valerie Domínguez como jurados de Miss Universe Colombia. Miss Universe Colombia

Así quedó la tabla de posiciones de Miss Universe Colombia, el reality

A pocos días de la gran final de Miss Universe Colombia el reality, Claudia Bahamón reveló cómo quedó la tabla de posiciones.

Valerie Domínguez como jurado en Miss Universe Colombia 2025. Valerie Domínguez

Valerie Domínguez lanzó fuerte llamado de atención a las candidatas de Miss Universe Colombia

En el más reciente capítulo de Miss Universe Colombia, el reality, Valerie Domínguez se mostró en desacuerdo con la actitud de ciertas candidatas.

Lo más superlike

Aida Victoria Merlano Aída Victoria Merlano

Así habría reaccionado Aida Victoria Merlano al video de su esposo despechado

Aida Victoria Merlano compartió un video que los internautas vincularon con lo que estaría pasando en la relación con su esposo.

Falleció la periodista Débora Estrella en accidente aéreo Talento internacional

Falleció la periodista y presentadora Débora Estrella a sus 43 años en accidente aéreo

Ayda Valencia habló del caso de B-King Talento nacional

Claravidente hizo angustiante predicción sobre B-King: "Él ya no está en este plano"

Foto de Shakira en su infancia Shakira

Tía de Shakira comparte foto inédita de la cantante en su infancia durante el Carnaval de Barranquilla

Talento internacional

¿Qué es la poliomielitis, la enfermedad que padeció el cineasta Robert Redford?