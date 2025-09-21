A pocos días de la gran final de Miss Universe Colombia, las candidatas continúan haciendo su mejor esfuerzo para seguir escalando en la tabla de posiciones y hacerse un lugar en la competencia, pues quienes logren permanecer en las primeras cinco posiciones, podrán asegurar su lugar en el top 16.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de Miss Universe Colombia?

En el reto del capítulo de este 21 de septiembre, las candidatas se enfrentaron a nueva prueba en la que tuvieron que demostrar su talento para el baile y no solo eso, también su capacidad para trabajar en equipo.

Tras varios ensayos solo un grupo logró llevarse la victoria en esta oportunidad, triunfo que les permitió a las candidatas subir tres posiciones en la tabla y, por tanto, mantenerse un paso más cerca de tener un cupo en el día de elección y coronación.

Así pues, tras conocerse que, el ganador fue el equipo uno, Claudia Bahamón anunció cómo quedado la tabla de posiciones tras los resultados de esta prueba grupal.

Así quedó la tabla de posiciones de Miss Universe Colombia, el reality. Foto | Canal RCN.

Dicho esto, las posiciones quedaron de la siguiente manera:

Valle del Cauca Santander Risaralda Magdalena Antioquia Quindío Putumayo Casanare Cauca Córdoba Meta Bolívar Norte de Santander Huila Atlántico Bogotá Sucre Nariño Cundinamarca Cesar Caquetá Boyacá Tolima La Guajira Caldas Chocó San Andrés Arauca

¿Cuándo se conocerá el nombre de la próxima Miss Universe Colombia?

De acuerdo con lo mencionada por Bahamón, la próxima prueba que enfrenten las aspirantes al título como las soberanas de la belleza del país, será definitiva, pues como ya se mencionó, quienes logren llegar al top 5 de la tabla de posiciones, estarán más cerca de obtener la anhelada corona.

Estos son los nombres de las candidatas del top 5 de Miss Universe Colombia. Foto | Canal RCN.

Por su parte, Valerie Domínguez, Hernán Zajar y Andrea Tovar, no dudaron en insistirle a las representantes de cada departamento, que en esta recta final es crucial, mantenerse enfocadas en lo que se viene, pues solo de su desempeño dependerá el poder ser coronadas.

Cabe recordar que, la gala de elección y coronación de la próxima Miss Universe Colombia se llevará a cabo el próximo domingo 28 de septiembre a las 8:00 p.m. a través de las pantallas del Canal RCN.