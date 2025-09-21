Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Así quedó la tabla de posiciones de Miss Universe Colombia, el reality

A pocos días de la gran final de Miss Universe Colombia el reality, Claudia Bahamón reveló cómo quedó la tabla de posiciones.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Andrea Tovar, Hernán Zajar y Valerie Domínguez como jurados de Miss Universe Colombia.
Claudia Bahamón confirmó la tabla de posiciones de Miss Universe Colombia. Foto | Canal RCN.

A pocos días de la gran final de Miss Universe Colombia, las candidatas continúan haciendo su mejor esfuerzo para seguir escalando en la tabla de posiciones y hacerse un lugar en la competencia, pues quienes logren permanecer en las primeras cinco posiciones, podrán asegurar su lugar en el top 16.

Artículos relacionados

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de Miss Universe Colombia?

En el reto del capítulo de este 21 de septiembre, las candidatas se enfrentaron a nueva prueba en la que tuvieron que demostrar su talento para el baile y no solo eso, también su capacidad para trabajar en equipo.

Artículos relacionados

Tras varios ensayos solo un grupo logró llevarse la victoria en esta oportunidad, triunfo que les permitió a las candidatas subir tres posiciones en la tabla y, por tanto, mantenerse un paso más cerca de tener un cupo en el día de elección y coronación.

Artículos relacionados

Así pues, tras conocerse que, el ganador fue el equipo uno, Claudia Bahamón anunció cómo quedado la tabla de posiciones tras los resultados de esta prueba grupal.

Candidatas de Miss Universe Colombia el reality posan con traja deportivo.
Así quedó la tabla de posiciones de Miss Universe Colombia, el reality. Foto | Canal RCN.

Dicho esto, las posiciones quedaron de la siguiente manera:

  1. Valle del Cauca
  2. Santander
  3. Risaralda
  4. Magdalena
  5. Antioquia
  6. Quindío
  7. Putumayo
  8. Casanare
  9. Cauca
  10. Córdoba
  11. Meta
  12. Bolívar
  13. Norte de Santander
  14. Huila
  15. Atlántico
  16. Bogotá
  17. Sucre
  18. Nariño
  19. Cundinamarca
  20. Cesar
  21. Caquetá
  22. Boyacá
  23. Tolima
  24. La Guajira
  25. Caldas
  26. Chocó
  27. San Andrés
  28. Arauca

¿Cuándo se conocerá el nombre de la próxima Miss Universe Colombia?

De acuerdo con lo mencionada por Bahamón, la próxima prueba que enfrenten las aspirantes al título como las soberanas de la belleza del país, será definitiva, pues como ya se mencionó, quienes logren llegar al top 5 de la tabla de posiciones, estarán más cerca de obtener la anhelada corona.

Candidatas tomadas de la mano durante Miss Universe Colombia.
Estos son los nombres de las candidatas del top 5 de Miss Universe Colombia. Foto | Canal RCN.

Por su parte, Valerie Domínguez, Hernán Zajar y Andrea Tovar, no dudaron en insistirle a las representantes de cada departamento, que en esta recta final es crucial, mantenerse enfocadas en lo que se viene, pues solo de su desempeño dependerá el poder ser coronadas.

Cabe recordar que, la gala de elección y coronación de la próxima Miss Universe Colombia se llevará a cabo el próximo domingo 28 de septiembre a las 8:00 p.m. a través de las pantallas del Canal RCN.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Gloria Mutis en Miss Universe Colombia 2025. Miss Universe Colombia

Miss Santander recordó su trágica historia de vida en Miss Universe Colombia, el reality

Gloria Mutis, Miss Santander, abrió su corazón para hablar de una dolorosa pérdida que sufrió años atrás cuando era una niña.

Valerie Domínguez como jurado en Miss Universe Colombia 2025. Valerie Domínguez

Valerie Domínguez lanzó fuerte llamado de atención a las candidatas de Miss Universe Colombia

En el más reciente capítulo de Miss Universe Colombia, el reality, Valerie Domínguez se mostró en desacuerdo con la actitud de ciertas candidatas.

Cindy Vásquez en Miss Universe Colombia 2025. Miss Universe Colombia

Miss Caquetá rompió en llanto tras recibir fuerte llamado de atención en Miss Universe Colombia

En medio de una importante prueba de baile, Cindy Vásquez se mostró frustrada al no poder seguir los pasos de sus compañeras.

Lo más superlike

Aida Victoria Merlano Aída Victoria Merlano

Así habría reaccionado Aida Victoria Merlano al video de su esposo despechado

Aida Victoria Merlano compartió un video que los internautas vincularon con lo que estaría pasando en la relación con su esposo.

Falleció la periodista Débora Estrella en accidente aéreo Talento internacional

Falleció la periodista y presentadora Débora Estrella a sus 43 años en accidente aéreo

Ayda Valencia habló del caso de B-King Talento nacional

Claravidente hizo angustiante predicción sobre B-King: "Él ya no está en este plano"

Foto de Shakira en su infancia Shakira

Tía de Shakira comparte foto inédita de la cantante en su infancia durante el Carnaval de Barranquilla

Talento internacional

¿Qué es la poliomielitis, la enfermedad que padeció el cineasta Robert Redford?