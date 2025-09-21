En un nuevo capítulo en Miss Universe Colombia, el reality, una de las candidatas del certamen abrió su corazón para hablar de un difícil episodio que vivió a causa de la pandemia del Covid-19.

¿Cuál fue el duro testimonio de Miss Putumayo que conmovió en Miss Universe Colombia, el reality?

Brenda Bedoya, quien es la representante del departamento de Putumayo, se sinceró frente a las cámaras para contar su historia de vida, un relato en el que recordó lo difícil que fueron sus primeros años de infancia, ya que sus padres la trajeron al mundo siendo muy jóvenes.

En medio de su relato, la joven también recordó lo complejo que fue crecer sin un padre presente, pues en los años más importantes de su vida no contó con esta figura tan importante. "Fui una niña que estuvo muy rota que sintió mucho el hecho de que mi papá no estuviera presente”, señaló.

Sin embargo, pese a la ausencia de este rol en su familia, sus dos abuelos fueron quienes asumieron su crianza, por lo que decidió darles a ellos el título de padres.

El duro relato de Brenda Bedoya en Miss Universe Colombia. Foto | Canal RCN.

¿Cuál fue la dolorosa pérdida que sufrió Miss Putumayo?

De acuerdo con el relato de la Brenda, lamentablemente la llegada de la pandemia le arrebató a uno de sus seres más amados en la vida: su papá. "Se me llevó a mi papá, a mi abuelo, el motor de mi vida", dijo la Miss evidentemente conmovida.

Miss Putumayo recordó la dolorosa pérdida que sufrió años atrás. Foto | Canal RCN.

En medio de lo difícil que fue la pérdida de este ser querido, también reveló que este desafortunado hecho llevó a que su mamá (abuela) poco a poco se viera afectada por la partida del abuelo, tanto así que perdió peso.

¿Cuál fue la experiencia que le cambió la vida a Miss Putumayo?

Pese lo devastador que fue perder a quien consideró un padre, años después se le presentó el modelaje, una oportunidad que, en sus palabras ha sido lo más gratificante y hermoso que le ha pasado en toda su vida.

Hoy en día, Brenda Bedoya lleva con orgullo la banda de Miss Putumayo, un título que lleva con mucho honor al poder representar a las mujeres de su región.